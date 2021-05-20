撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-20 16:36

【藝術展覽 / 文青打卡】5月本地有大大小小的藝術展開鑼，《香港01》旅遊記者為各位文青精選其中10個藝術展、市集以及壁畫藝術，讓大家在繁忙的生活節奏之中，感受一下藝術氣息！

【1】灣仔會展Art Basel

Art Basel Hong Kong（巴塞爾藝術展香港展會）可謂一年一度盛事，去年因為疫情取消，今年終於有得睇！雖然因疫情關係展期改短到3日、規模亦比往年少，但今年特設網上展廳，讓一眾藝術迷可以另一形式欣賞名畫。想睇著名藝術家如趙無極、村上隆、奈良美智、Andy Warhol等大師級作品，就不要錯過！👇👇👇按圖看更多展覽介紹👇👇👇

Art Basel Hong Kong 地址：香港會議展覽中心 時間：5月21日（星期五）4pm - 9pm；5月22日（星期六）2pm - 8pm；5月23日（星期日）2pm - 6pm

【2】Art Central 同場爭鳴

會展同場還有另一藝壇盛事——Art Central。以往會在中環海濱設置臨時畫廊，今年就移師會展舉行，同樣有多個知名藝廊絫與，展現各大師如草間彌生、奈良美智、KAWS和Mr Doodle的 masterpiece。另外會場亦有設網上平台供藝術迷欣賞。👇👇👇按圖看更多展覽介紹👇👇👇

Art Central 地址：香港會議展覽中心 時間：5月20至21日（星期四及五）2pm - 8pm；5月22日（星期六）11am - 7pm；5月23日（星期日）：11am - 6pm

【3】K11 紙藝展 x時裝展 x本地市集

K11 Art Mall 最近舉行「GONG MUD 講物」企劃，邀請了本地四大院校及不同文化者舉行一系列藝術展覽，包括由香港設計中心展出的Design For Asia Awards (DFA)，一次睇盡60多件香港及亞洲得獎者設計，鍾意fashion 的朋友不要錯過。另外亦有由香港教育大學學生以廣東歌主題展出《日．紙》紙藝展覽，非常治癒！👇👇👇同場仲有文青市集，按圖看更多介紹👇👇👇

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K11 Art Mall「GONG MUD 講物」企劃 日期：2021年5月15日至7月4日 時間：上午10時至晚上10時 地點： K11 Natural (2/F, Shop 201)、chi K11 藝術空間 (B2/F, Shop B207) 、地下中庭 (G/F)

【4】香港藝術館白雲裝置藝術

香港藝術館自翻新之後成為文青愛好打卡去處，除特定展區之外，基本是免費開放，大家可以在多不勝數的藝術裝置前尋找喜愛的角度留影。當中最受歡迎的有充滿仙氣的白雲椅子，面向維港有種悠閒、出塵的感覺。😍😍😍按圖看「香港藝術館」內3大白雲打卡位😍😍😍

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香港藝術館《雲圖境像（2013—2021）》展覽 地址：尖沙咀梳士巴利道10號 開放時間：星期一至三、五10:00 - 18:00，周末及公眾假期10:00 – 19:00（星期四休館）

【5】大館九龍皇帝墨寶

大館當代美術館經常舉辦各類藝術展覽，是熱門文青蒲點之一。最近就展出「九龍皇帝」曾灶財、蛙王郭孟浩、等著名藝術家、書法家的作品，其中不乏特色裝置場景，打卡甚有味道。👇👇👇按圖看藝術展資料及推介打卡位👇👇👇

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大館「墨城」展覽 地址：中環荷李活道10號（中環站D1出口） 開放時間：11:00am – 7:00pm（逢星期一休館）

【6】裕民坊舊街景微型展

想回味觀塘的昔日面貌，推介參觀這個在觀塘新落成商場裕民坊YM²的「官塘‧傳情微縮藝術展」，展出38件懷舊模型作品，「神還原」昔日裕民坊的街景和老店，包括永興豆漿王、雞仔餅大王、興發生果店等。另外還有其他香港特色景點如灣仔藍屋、長洲搶包山等。👇👇👇特設AR區有咩玩？按圖看微型展靚相👇👇👇

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官塘‧傳情 微縮藝術展 地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓中庭 及 裕民里 展期：5月1日至7月4日 時間：上午10時至晚上10時

【7】誠品書店台灣文青復古市集

誠品書店聯乘太古城中心舉辦《古早味，呷飽沒？》活動，設有5大台灣50年代懷舊打卡場景，包括淡水柑仔店、愛玉冰菓室等。另外還有超過600款台灣美食、古早味蛋糕、超過300件文創精品，各位台灣迷記得去打卡掃貨喇！😍😍😍想知有咩必影打卡位、必買台灣美食，立即按圖睇睇😍😍😍

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誠品書店《古早味，呷飽沒？》展覽 地址：太古城中心二樓中庭及中橋 日期：由即日起至6月20日

【8】沙田村上隆藝術展

日本藝術家村上隆著名作品「微笑花花」在香港有得打卡了！最近新城市廣場設置了以泳池和泡泡為主題的微笑花花藝術展，除了多個影相位，還有主題飲品店，母親節更有特備節目。👇👇👇限定村上隆聯乘飲品可以刻名！按圖看6大打卡位及活動介紹👇👇👇

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Perrier x村上隆 花幻氣泡池畔派對限定展 地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼（近PizzaExpress）及3期2樓（近LOG-ON） 展期：由即日起至5月31日 時間：12:00nn – 10:00pm

【9】西貢大型街頭塗鴉計劃

西貢近日出現多幅大型壁畫，其實是香港大型街頭藝術節HKwalls的活動，匯聚了大約20位街頭藝術家創作壁畫，繼在灣仔、深水埗等地舉辧過之後，今年就選址西貢，大部分已經完成有得睇！👇👇👇另設塗鴉工具及藝術歷史展在哪？按圖看西貢各個靚壁畫👇👇👇

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【10】中環粉系巨型雪糕AR創作

另一個「新鮮出爐」壁畫位於中上環一帶，5月17日才完成4幅畫作以雪糕為主題，連Facebook雪糕群組都有關注畫作，紛紛留言要去打卡！這個壁畫系列以粉紅色為主，感覺十分少女，原來還內藏AR遊戲！👇👇👇教你打卡兼贏Häagen-Dazs優惠券！按圖看中環4大打卡位及更多招牌壁畫推介👇👇👇

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MIRROR早前官方YouTube 頻道上載了一系列「MIRROR 100問」片段，《香港01》食玩買記者整理了當中22條關於吃喝玩樂的Q&A，讓大家更了解Anson Lo、Jeremy、Edan、Lokman、Stanley、Jer、Ian、Tiger、AK、Frankie、Alton以及姜濤的喜好！😍😍😍有位成員自稱千杯不醉？有個鍾意聞自己隻味？立即點擊以下圖片👇👇

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🤤🤤同埋加映2：CNN評選2021全球美食Top 50🤤🤤

CNN每年都評選出50大全球美食，在最新2021年的排行榜中，多款亞洲美食榜上有名，包括來自馬來西亞的叻沙、泰國冬陰功、北京填鴨、新加坡海南雞飯等，連臭豆腐都上榜！🤤🤤🤤想知道香港茶記美食排第幾？立即點擊看整個排行榜👇👇👇

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🥰🥰🥰同場加映3：全球幸福指數排名2021 移民熱點英國排17/台灣排24 香港微升1位🥰🥰🥰

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