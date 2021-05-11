撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-11 17:28

【全球美食排名 / 美食排行榜】全世界各地都有自己的首本名菜，不同風味各有特色，你又喜歡哪一樣？美國有線電視新聞網（CNN）早前公佈了2021年50大世界美食排行榜，香港一款茶記美食都上榜！

日本代表壽司打入CNN全球美食排行榜十大

CNN每年都評選出50大全球美食，在最新2021年的排行榜中，多款亞洲美食榜上有名，包括來自馬來西亞的叻沙、泰國冬陰功、北京填鴨、新加坡海南雞飯等，連臭豆腐都上榜！🤤🤤🤤想知道香港茶記美食排第幾？立即點擊看整個排行榜👇👇👇

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😍同場加映1：全港7大絕美屋邨打卡必去😍

自從疫情爆發，不能飛往外地旅遊之後，港人都轉戰本地景點，連屋村都成為文青打卡熱點！除了在蘋果發布會上出現的彩虹村，香港還有不少 IGable 的屋邨，就讓《香港01》旅遊記者為讀者們整理本港7大絕美屋邨，一起拍出充滿本土特色的靚相吧👇👇👇

其餘4個絕美屋邨在哪？想知立即點擊睇全文 👉👉Apple發布會現彩虹村示範桌布揚威海外！全港7大絕美屋邨打卡必去

🥰🥰同場加映2：全球幸福指數排名2021 移民熱點英國排17/台灣排24 香港微升1位🥰🥰

《全球幸福指數報告》調查了149個國家及地區，按各地的人均GDP、社會保障、預期健康壽命、社會自由、慷慨度及對腐敗的認知等等多個指標作出綜合排名，想知道港人熟悉的地區以及頭10位排名，立即點擊👇👇👇

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想知餘下排名？想知立即點擊睇全文 👉👉全球幸福指數排名2021 移民熱點英國排17/台灣排24 香港微升1位

🤣🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔