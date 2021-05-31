撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-31 19:05

灣仔海濱長廊又有新景點開放！這次有大片草地，拍拖野餐、帶寵物、小朋友去玩樂都得！《香港01》旅遊頻道記者推介附近美食玩樂打卡5大景點，可以chill住歎任食下午茶兼望無敵海景，又可以去人氣葡撻店朝聖！

【第一站】最新HarbourChill休閒站@灣仔海濱

全長73公里的維港海濱逐步翻新，繼Chocolate Rain戶外壁畫長廊及霓虹燈打卡位後，就近灣仔碼頭的最新部分「HarbourChill海濱休閒站」亦於5月28日正式開放！約1,800平方米的草坪空間有多個休憩位置，還有鞦韆，打卡又得，親子野餐玩樂亦得。👇👇👇內有「海濱動物園」可帶毛孩去玩！按圖看更多海濱休閒站靚相👇👇👇

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👇👇👇按圖看其他海濱打卡靚位和到達方法👇👇👇

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【第二站】打卡花樣下午茶@Pier 1929

灣仔碼頭2樓新開餐廳，裝潢優雅融會東方及西式元素，有景泰藍搪瓷設計之屏風、橢圓天花、粉色花藝隧道等，彷彿每個角落都是打卡位！推介必試「花朝月夕下午茶」，可以在270度維港美景前，品嘗三式層架上的精緻鹹甜點。👇👇👇指定6款食物可以無限添食！按圖看下午茶之食物款式及收費👇👇👇

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Pier 1929 地址：灣仔渡輪碼頭2樓 電話：3974 5609

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【第三站】花藝咖啡店@NATURA:

另一個打卡cafe選擇，可以走回灣仔市中心位置。有間由婚禮佈置店「Origami Florist紙語花香」開設的咖啡店，用上品牌自家設計的保鮮花及乾植物作裝飾，春天主題是櫻花雲朵，很適合女生打卡。👇👇👇留意咖啡店有最低消費！按圖看更多打卡位及食物推介👇👇👇

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NATURA : 地址：灣仔菲林明道8號大同大廈地下1-2號舖 營業時間：8:00 - 20:00

【第四站】百年歷史古蹟@和昌大押

再走到後街電車路，有一處古蹟十分適合懷舊打卡。這個「和昌大押」是百年古蹟，保留了當舖特色門面，綠色牆配通花窗，拍照起來也相當有味道。👇👇👇按圖看古蹟建築有多值得欣賞👇👇👇

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【第五站】2020話題葡撻店@Bakehouse

另一間附近的人氣小店，有由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，開業2年多依然大排長龍！2020年新開中環店後，更廣受歡迎，成為年度話題食店之一。👇👇👇想知招牌葡撻食評？按圖看人氣美食及價錢👇👇👇

Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：8:00 - 18:00

🥤同場加映1：最甜汽水是哪款🥤

夏天想飲汽水涼一涼，邵不知哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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最高卡路里是哪款？想看汽水熱量排行榜請按➡️【17款汽水含糖／卡路里比併 可樂熱量第6 榜首糖份比芬達多2.5倍】⬅️觀看全文

😡同場加映2：即check自己是否麻煩住客😡

想避免Staycation時誤做「西客」，有網民就列出了8大類極品客人及事例讓大家參考！👇👇👇用舊曆生日搲著數不算最癲！按圖看其中3類「酒店終結者」👇👇👇

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