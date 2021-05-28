撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-28 19:02

近日又爆Staycation「中伏」事件，今次出事卻是被譽為「零負評」的港島香格里拉酒店！有住客發現枕頭傳出異味，《香港01》旅遊記者整理事主所分享的事發經過和網民留言，原來事件不是第一次出現。

不少網民在社交平台分享各大酒店Staycation後感，其中負評甚少的港島香格里拉大酒店，近日就出現一宗「中伏」個案。（港島香格里拉大酒店圖片）

近日有網民在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」內分享貼文，指入住金鐘的港島香格里拉大酒店時，發現枕頭傳出異味！

「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」群組截圖

事主嗅到異味 原以為元兇是身邊人

就事主在貼文中分享，是次入住的並非酒店中最平房型，《香港01》旅遊頻道記者到酒店官網搜尋過，參考房價約要$2,800起一晚，收費不低！誰猜到房內設備疑似發出異味，原來初時事主先懷疑身邊人？👇👇👇因一個原因沒向酒店投訴！按圖看詳細事發經過👇👇👇

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帖文驚醒網民呻有前科

事主把事件分享到社交平台後，引發網民討論，竟然有不少留言都說有相同遭遇！👇👇👇酒店除枕頭以外還有一個問題遭圍插？按圖看網民討論👇👇👇

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酒店回應嚴格跟足衛生指引

《香港01》旅遊頻道記者就事件向港島香格里拉大酒店查詢，港島香格里拉發言人回應：「我們還沒有收到任何客人關於枕頭氣味的投訴。我們所有的房間均按照香格里拉集團的『安心守護承諾』計劃中嚴格的衛生指引，進行徹底清潔和消毒。我們的酒店還獲得香港質量保證局（HKQAA）的《抗流行衛生措施認證計劃》的認證，確保我們符合香港衛生署的所有標準。」

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