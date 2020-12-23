港島香格里拉大酒店出品的英式鬆餅口碑不俗，不過近日就有網民投訴鬆餅附送的樽仔奶油曾被吃過！事件引起網民嘩然，難以想像五星級酒店出現這種錯失。

《香港01》飲食頻道記者綜合事主及網民留言，讓大家了解事發經過，並就此事得到酒店代表回覆。

12月22日有網民在Facebook群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」內分享，指日前在港島香格里拉大酒店購買英式鬆餅（scone）外賣回家後，享用時發現附送的凝脂奶油（clotted cream）疑似被吃過。事主怒斥：「麥當勞都唔會熱香餅跟個二手牛油畀客」，更質疑有酒店職員回收客人吃過的奶油重用。

「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」貼文

事主後續行動

不少網民都在貼文中留言鬧爆酒店，替事主不值。而事主及後繼續在該帖留言，指已經正式向食環署及消委會投訴，並揚言會有進一步行動。👇👇👇事主有甚麼行動？按圖看網民留言及事主後續感受👇👇👇

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酒店：溝通過程中發生誤會

香港香格里拉酒店發言人回覆《香港01》，承認收到有關投訴，並已聯繫該客人了解情況，更指已解決事件。發言人解釋：「相信同事與客人於溝通過程中發生誤會……酒店擁有完善的食品安全管理系統，我們的衛生經理會嚴格監控情況，確保衛生系統有效運作及維持食物安全於高水平。」

港島香格里拉大酒店大堂酒廊供應的英式鬆餅一向出名，頗受歡迎。（港島香格里拉大酒店圖片）

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