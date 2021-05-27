撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-27 15:18

港式糖水連鎖店許留山去年一度傳出遭人申請清盤的消息，而清盤令最終於5月26日頒布，意味著這個香港起家的品牌將要告別大家。許留山曾風光一時，為不少人的童年回憶，但不知何時開始變得門可羅雀，讓大家不再留戀，那麼大家對許留山的集體回憶還剩什麼？

許留山被法院頒布清盤，雖然芒果甜品將要變成集體回憶，但大多網民都認為許留山結業並不可惜。（ig @ayanohk）

許留山被清盤，這個在香港起家的品牌終要變成時代的回憶。曾經美味又抵食的芒果甜品，陪伴了很多港人的成長，但當許留山變到只為遊客服務，大家好像對這個品牌不再留戀了。對於這次清盤消息，不少網民都不甚可惜，留言「原來佢未執笠？」、「價錢又貴，鋪又唔就腳」、「呢十幾年做得好差」、「我最後一次幫襯應該係2000年」 等。

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