撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-01 17:24

6月第三個星期日（6月20日）就是父親節，如果想與父親暢快品嘗高質中式美食，推介以下7間中菜店，均有供應中菜或點心放題，最平只需$188埋單歎鮑魚酥！另外還有酒店級食府、米芝蓮一星海景餐廳等推介。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】點一龍——價錢最抵兼送鮑魚酥

這間是新派點心專門店，近乎全日供應點心放題，收費廉宜，卻有超過30款點心、飯麵選擇，性價比十分高。可以任食蝦餃、燒賣之外，每位再送一件鮑魚雞粒酥！👇👇👇有方法可以用9折埋單！按圖看優惠詳情及「點一龍」點心推介👇👇👇

【點一龍】 分店1：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖 電話：2175 3100 分店2：荃灣如心廣場商場一期地下G01A號舖 電話：2633 5099

【2】海雲天——芫荽主題點心放題

中菜廳位於九龍海逸君綽酒店2樓，有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞無敵維港景色！每天供應午市點心放題，有約45款點心任食，選擇勝在夠多，6月更新推出多款芫荽點心，有芫荽燒賣、芫荽蝦春卷、芫荽脆皮爆荽和牛包等等。👇👇👇教你book父親節7折優惠！按圖看「海雲天」放題收費及點心紙👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【海雲天】 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓 電話：2996 8459

【3】川流——嗜辣必愛川式點心

這間四川菜館平日主打川菜及火鍋，不過周末就供應1.5小時午市點心放題。共18款任食食品中，不少都有四川特色或比較香辣惹味，包括糊辣殼酸辣抄手、紅酒京醬燒鵝包、酸辣拌闊粉之類，適合無辣不歡的人。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【川流】 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【4】上海婆婆336——滬菜放題送花膠雲吞雞

上海婆婆336於尖沙咀的分店由即日起至6月30日推出滬菜放題，晚上設2個時段可以任食超過40款上海菜及點心，必點糖醋魚、水煮牛肉、黑松露小籠包等，每位再送花膠雲吞雞等3款美食，連紙包飲品都任飲！👇👇👇經指定平台訂座即減$30！按圖看「上海婆婆336」放題詳情👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【上海婆婆336】 地址：尖沙咀iSQUARE國際廣場6樓605-606號舖 電話：28061833

【5】樂雅軒——懷舊點心選擇多

這間點心放題有超過40款點心、小食、飯麵及甜品，有不少是懷舊款式，例如鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚，還有創意點心如黑毛豬叉燒包、紫薯包等。👇👇👇有8折優惠！按圖看「樂雅軒」放題詳情👇👇👇

【樂雅軒】 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3286

【6】南海一號——米芝蓮一星海景餐廳

如果著重享受環境，推介這間中菜館，坐落iSQUARE 30及31樓，樓底極高，裝潢典雅，而且更可俯瞰維港美景。餐廳曾獲米芝蓮一星殊榮，放題可任食約30款點心、小菜和飯麵類，選擇也不少。👇👇👇按圖看「南海一號」環境及必叫點心推介👇👇👇

【南海一號】 地址：尖沙咀iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖 電話：2487 3688

【7】紫玉蘭——中環精緻高檔之選

位於中環的新派滬菜餐廳，5月23日起新推出周末任點早午餐，超過25款賣相精緻的點心、冷盤及小菜供應。推介必點黑魚子煙燻初生蛋、女兒紅醉雞卷、無錫灌湯小籠包等菜式。👇👇👇幾歲小童免費用餐？按圖看「紫玉蘭」美食推介及放題詳情👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【紫玉蘭】 地址：中環交易廣場1期4樓402號舖 電話：2180 7288

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

🦀同場加映1：吃蟹小知識🦀

吃蟹有很多禁忌，普遍都知不能與肺子一起吃，其實連飲品都不能亂配！👇👇👇不能同時飲紅酒？按圖看吃蟹不該喝的5種酒類👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

應該喝哪種酒才對？想知全部6種請按➡️【吃蟹4大禁忌 食大閘蟹除了配花雕還可以喝啤酒？配紅酒會中招！】⬅️觀看全文

🛏️同場加映2：訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣，最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

究竟帶BB住酒店需要付額外費用嗎？請按➡️【Staycation必知7個訂房魔鬼細節 BB都計人頭/生日禮遇正日先有？】⬅️觀看全文