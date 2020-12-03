2021全球最辣即食麵Top10　18禁拉麵只排第二？冠軍非日韓出品！

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即食麵是留家抗疫最方便的儲糧之一，如果不想餐餐吃「劣食」，就要留意以下的排行榜！《香港01》飲食頻道記者整理了美國「即食麵之神」最新分享的2021年度推介，列出10款最辣拉麵！

被稱為「即食麵之神」的美國著名Blogger Hans Lienesch，經常試吃世界各地包括香港的即食麵，早於2002年創立網站「The Ramen Rater」分享超過三千款麵的食評！

「即食麵之神」Hans Lienesch最新評選出2021年全球最辣即食麵Top 10。（YouTube @ The Ramen Rater）

Hans Lienesch近日評選出2021年10款最辣即食麵，當中不乏香港都買到的日韓出品，包括「辣雞麵」、「18禁拉麵」等。一向人氣甚高的韓國「辛辣麵」只屬「BB辣」，不入十甲；而2020年才新出的韓國「地獄死神拉麵」首次上榜，即登上第7位！👇👇👇最辣即食麵竟是新西蘭出品？按圖看全球10大最辣即食麵排名👇👇👇

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