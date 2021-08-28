比貓屎咖啡更貴的泰國象糞咖啡　歷時9年研製　味道評價兩極

撰文：VISION THAI看見泰國
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在泰國，我們最常喝到的是網紅% Arabica咖啡、星巴克咖啡和泰式黑咖啡，但是你聽過象糞咖啡嗎？有一個加拿大小哥(Blake)，原本在麝香貓咖啡（俗稱：貓屎咖啡）生產地工作，看到貓屎咖啡風靡全球，萌生了用大象屎做咖啡的想法。於是他跑到泰國，用了9年時間研究出了廣受歡迎的象糞咖啡（黑象牙咖啡）。

象糞咖啡究竟是如何研究出來的呢？喝起來又如何？👇👇👇

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對於象糞咖啡，你的看法又是什麼呢？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】

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