泰有創意！泰國食店將佛牌製成甜點搶商機　網友：要先拜再吃嗎？

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-06-19 09:02

日前，泰國一家甜點店因為把泰國佛牌製作成甜點引發了泰國網友的關注，許多人被甜點精緻的樣式吸引，紛紛訂購，也有不少網友批評該行為不太恰當。

傳統泰式甜點化身泰國佛牌

泰國這家名叫Madame Chup的甜點店，他們把傳統的泰式甜點製作成了色彩繽紛的泰國佛牌護身符，每盒佛牌甜點售價100泰銖，一盒有20塊甜點。商品一出獲得大批民眾下單訂購。該店在Facebook上發佈貼文稱，由於訂購人數較多，目前可能需要等待兩週時間。

點圖看Madame Chup如何運用創意，將神聖的佛牌製成熱賣甜點▼▼▼

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據悉，佛牌是泰國獨有的一種佛教護身符，佩戴者希望佛牌能保護人的安全、增強信念或帶來好運。而這家店主要販售的是一種傳統泰式甜點Aa-Lua，由小麥麵粉、椰子奶油和糖製作而成，因為外表酥脆鮮豔、內部軟糯香甜，受到泰國人的喜愛。

泰式佛牌甜點？網友正反意見不一

該發文一出，有許多網友都紛紛稱讚老闆富有創意，佩服其精湛的手藝，但也有網友發問「吃飯前是否需要拜拜？」，還有人認為不應該用佛牌的形狀來製作甜點，這是對佛教的不尊重。

對於網上引發的議論，老闆也回應道：「我更追求佛法所教導的真諦」，認為比起只會守著不知道真正含義的佛牌，能食用進去的不是更好嗎？對此，你怎麼看呢？會願意購買嘗試嗎？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】