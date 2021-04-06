泰國可愛肥猴「哥斯拉」遭途人狂餵食至20kg　恐過胖而死被迫節食

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 14:15

泰國一隻猴子遭到非法飼養和棄養，有民眾於心不忍便把牠栓在市場攤位就近照顧。沒想到一段時間下來，這隻獼猴因為外型討喜被路過民眾餵食大量垃圾食物，導致牠暴肥體型宛如一顆球，體重更高出同類1倍。事件曝光後引發動保部門關注，目前牠已經被帶回並展開一連串減肥行動，防止牠因過胖而斃命。

有「哥斯拉」之稱的泰國獼猴因長相可愛被民眾瘋狂餵食至20公斤（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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綜合《泰國國民報》（The Nation Thailand）、《星報》（The Star）報道，曼谷民布里（Min Buri）某處市場攤販拴着一隻獼猴，因為路過民眾和遊客瘋狂餵食大量水果與垃圾食物，導致牠肚子大到宛如一顆籃球般，雙腿甚至快要消失。經測量，發現其體重高達20公斤，以正常獼猴約10公斤來說，牠的體型已高出同類1倍，令人相當驚訝。

攤販老闆瑪諾普（Manop Aimsawan）透露，這隻名為「哥斯拉」（Godzilla）的獼猴遭到原本主人拋棄，起初還有另外2隻獼猴可以作伴，但牠們其中一隻後來遇上車禍斃命，另一隻被流浪狗殺死，目前只剩下哥斯拉獨自存活。但也因牠誇張的體型被PO上網瘋傳後，引來當地動保部門關注。官方擔心，這樣的保育類動物會因過胖而死，3月25日已經將牠帶回並展開減肥行動。《The Thaiger》指出，藉由飲食調整目前牠已經瘦到17公斤。

然而就在帶回行動的前一天，一家媒體前往採訪飼主。女記者一開始不願碰觸猴子，但是飼主堅稱「猴子很乖很安全」，於是她嘗試靠近。沒想到下一秒哥斯拉突然抓狂，咬到女記者手掌傷口深度見骨，緊急送醫。所幸醫生沒在她血液中檢查出病毒，僅有白血球濃度異常懷疑被感染。動保部門目前仍會透過Facebook公開哥斯拉的近況，吸引民眾朝聖。

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