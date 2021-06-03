撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-03 13:48

食放題都要晒命？有網民在facebook群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」，上載多張食放題照片及收據，不過食物是配角，圖片中「不經意地」晒出手戴鑽石戒指及鑽石手鍊才是重點，樓主留言稿「第一次食放題可以食8萬幾蚊」。帖文引來不少網民留言揶揄，有網民甚至貼圖炫富反擊！

（facebook群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」）

有網民昨日（2日）在facebook群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」上載多張放題食物相、標示收費$440的放題收據，更「不經意地」晒出手上的鑽石戒指及鑽石手鍊。該網民更上載一張疑似金鋪職員的男子拿著一疊1000元紙幣數錢的圖片、標價為50,100元的鑽石手鍊圖片，最後更留言：「第一次食放題可以食8萬幾蚊」。

👇👇👇按下圖即睇帖文原文及圖片👇👇👇

帖文引來不少網民mean爆留言，有網民向事主詢問「買咩使咗8萬幾蚊」，事主回覆稱：「食完放題咁啱入咗金鋪買鑽石玩吓囉」，更聲稱自己雖然手持多張信用卡，但「特登唔想用」。不少網民紛紛留言嘲笑事主「晒命」，「不如登報紙同廣告話俾全香港人知你使咗幾萬蚊啦」，有人更質疑對方竟然不用信用卡消費，仍然用大筆現金交易。截至6月3日早上11時，記者發現有關帖文已被刪除。

👇👇按圖即睇網民發圖文狂抽水，以及N個mean爆留言🤣😂👇👇

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同場加映1：酒店Secret數住客漏低最離譜8物品

由香港酒店工會開設的Facebook專頁「酒店Secret」，近日有網民投稿邀請各位酒店員工分享住客遺漏過最誇張的物品，種類千奇百怪！從留言看，很多東西都出現在夾萬裡面，打開往往有驚喜！除了金額驚人的現金，還有未清洗的底褲！不過最誇張是，明明不是貴重物品，客人依然要求酒店幫忙尋回，耗時足足三天，想知係咩咁離譜，立即按圖睇睇住客漏低最離譜的8樣物品🤣👇👇

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同場加映2：屯門一日遊單車路線推介

屯門區出現最新文青打卡位，坐擁270度海景，配上椰林樹影大草地，被譽為「港版沖繩」或「港版邁亞密」！由於地點離市中心稍遠，《香港01》旅遊頻道記者建議以踩單車這個方法來個屯門一日遊，推介6大打卡靚位，可以兼歎浪漫黃昏美景。



屯門區內設有不少單車租賃點，而且單車徑可以貫通南北，算是方便好踩。推介一條大約2至3小時的單車路線，一次過遊覽區內6個人氣景點，包括最新的屯赤隧道、最佳輕鐵拍攝點、《幻愛》著名取景地、古蹟建築等打卡靚景。單單是屯赤隧道已經有4個打卡位推介！👇👇👇如何踩往屯赤隧道？按圖看租車地點、路線走法及6個打卡位介紹👇👇👇

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想知屯門一日遊仲有甚麼最正景點？立即點擊內文：屯赤隧道堤壩似沖繩！屯門單車一日遊6大打卡位 270度海景睇日落