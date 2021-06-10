撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-10 17:29

日本超人氣迴轉壽司店壽司郎（Sushiro）自從在2019年登陸香港之後，各家分店長期爆滿，尤其是在疫情期間，一眾無法去日本的「壽司控」可以大嘆性價比高的平價壽司暫時止止癮，實在讓人無法抵抗！早前，有日本電視節目公佈壽司郎的最新銷量排名，患有選擇困難症的你，不妨跟住日本人的「壽司攻略」來下單！

《林修のニッポンドリル》節目截圖

日本富士電視台節目《林修のニッポンドリル》早前公佈壽司郎最新的壽司銷量排行TOP 5，當中香港人最愛吃的三文魚、中拖羅和大拖羅竟然都未有上榜，而小朋友最喜歡的玉子壽司則以講究製作，力壓多款人氣菜單奪得第五位！另一方面，無論香港或日本都大受歡迎的三文魚魚子壽司，為何上面要配一片青瓜？👇👇即按下圖睇壽司郎5大人氣壽司及講解！👇👇

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迴轉壽司店內的運輸帶會源源不絕地送上各式各樣的壽司，如何在第一眼分清哪一碟吞拿魚最新鮮？色澤愈紅是否代表愈好食？👇👇🍣即睇壽司郎專業食材買手，教你用一招目測出最靚吞拿魚！🍣👇👇

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同場加映：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？

日本節目《世界くらべてみたら》是以介紹和比較世界各國的不同特色，早前節目就以「壽司郎」為主題，派出駐當地特派員到香港和台灣等地的「壽司郎」實試和訪問，調查世界各地和日本的壽司郎到底有甚麼分別！其中，香港分店的店舖外觀及內部裝潢都幾乎與日本如出一徹，職員打招呼也是用日文，特派員都表示：「真的有身處日本的感覺！」

香港店內部裝潢基本上與日本相同，務求讓客人有回到日本的感覺！（《世界くらべてみたら》截圖）

節目內又介紹了2款香港「壽司郎」限定菜單及公開全店人氣最高的一款食物，其中一款限定菜單更是「香港名物」，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都流口水？👇👇🍣按下圖看節目介紹🍣👇👇

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還有一款必須向店員下單的「隱藏菜單」！即睇全文：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？隱藏菜單日本人也羨慕