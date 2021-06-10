撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-10 17:30

近日大埔太和邨有新彩虹打卡點，其實大埔區還有不少靚打卡地方，《香港01》旅遊頻道記者推介以下5大好去處，有可愛繪本風插畫牆、懷舊建築場景、隱世賞花勝地等。

【1】全新彩虹打卡點@太和廣場天橋

穿梭太和港鐵站出口和太和廣場的行人天橋最近換上新裝，拱形天幕漆上橙、黃、藍等色彩，化身「幻彩步道」。而另一條由太和站通往太和廣場西翼的天幕隧道，圓拱形天窗有種異國車站的味道。👇👇👇按圖看打卡照示範👇👇👇

【2】繪本風插畫牆@太和廣場

走入商場有多個清新繪本插畫牆，由本地新晉插畫師Carmen Ng以水彩風格畫出太和區環境和地標，貼地又有共鳴！最大型的作品有26米長的「幸福藝廊」插畫牆，另外還有9個文青風格打卡場景。👇👇👇畫中有哪些特色地標？按圖看打卡牆位置👇👇👇

【3】火車迷朝聖必去@鐵路博物館

大埔有不少古蹟靚景，較出名有鐵路博物館。原址是舊大埔墟火車站，改建成博物館後免費讓市民參觀，上年年尾更完成改善工程，加添不少新展品，包括有百年歷史的313號火車卡等。👇👇👇如何拍出偽台灣旅行照？按圖看開放時間及交通方法👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【4】百年紅磚拱廊@綠匯學苑

另一個區內靚古蹟景點，不及鐵路博物館出名，懷舊建築卻同樣「IG-able」。前身是舊大埔警署，已有超過120年歷史，活化成綠匯學苑後，仍保留殖民時期建築特色，如瓦片屋頂建築物、紅磚拱廊，還有舊警署監倉設施等等。👇👇古蹟內有人氣打卡餐廳！按圖看開放資料及地址👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【5】隱世賞花勝地@富亨邨

富亨邨是大埔區其中一個人口密集的屋邨區，近月開滿金黃色的花樹，風一吹過花瓣飄下，畫面彷如落了一場「黃金雨」，唯美又浪漫！👇👇👇想知如何前往？按圖了解花樹真名及所在位置👇👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🍛同場加映1：茶記炒粉麵熱量排行榜🍛

茶餐廳炒粉麵邊款最肥？以為炒河最多油就錯了，根據食物安全中心的營養調查，普遍炒麵竟然比炒河更高脂兼高卡！👇👇👇乾炒牛河只排第13？按圖看第10至15位是哪款👇👇👇

最邪惡那碟熱量約6碗飯！想知哪種炒粉麵最肥？請按➡️【網民外賣乾炒牛河驚見成碗油 15款炒粉麵熱量排行 牛河非最邪惡】⬅️觀看全文

⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文