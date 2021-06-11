撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-11 16:25

天文台預測，端午節假期一連多日有驟雨，潮濕天氣下，洗好的衣服都只能選擇在室內晾乾，但是卻會容易產生噏味，以為放近窗邊空氣會更加流通？有日本節目請來洗衣專家，教5招室內晾衣速乾技巧，為雨季做好準備！

潮濕天氣下室內晾衣容易產生「噏味」。（《ZIP！》節目截圖）

每年五至六月就是日本的梅雨季，天氣潮濕多雨，想晾乾衣服都變得不容易。早前，日本電視台節目《ZIP！》請來專家「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ），教大家在雨季晾衣的速乾技巧！

（《ZIP！》節目截圖）

下雨天特別容易弄濕身上的衣物，連同剛剛洗好未乾透的衫褲，專家建議晾乾時間最好控制在5個小時以內，否則就會容易產生細菌，也是散發難聞「噏味」的成因。究竟在室內晾衣有甚麼要注意？放近窗邊不代表空氣會更加流通、衣物更快乾？👇👇即睇日本專家教你5招衫褲速速乾！👇👇

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