復活節自助餐優惠｜酒店自助餐14推介 人均$117起 任食生蠔龍蝦

復活節自助餐優惠｜自助餐優惠3月｜《香港01》「好食玩飛」整合14大酒店自助餐優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，有酒店更推出極具香港情懷的80年代食品，例如依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒等等！現在預訂優惠低至5折，最平人均$117就食到，即看內文！



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自助餐優惠推介【1】悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／第3位+$3／人均$117起

悦品酒店推出「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。由3月23日起，更有快閃優惠！預訂自助午餐更可享限量買一送一！3人同行第3位只需+$3，人均$117！每日名額有限！立即預訂

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買二送二，人均$101起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐（星期一至五）

買2送2：$403.2／4位｜人均$101.3｜原價: $806.4

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

買1送1：$417.6 / 2位 | 人均$208.8 | 原價: $696

第3位加$3：$351 / 3位 | 人均$117 | 原價: $1,044

⏰快閃日期：23/3/2026 11:00 至 5/4/2026 23:59

✅兌換日期：23/3/2026 至 30/4/2026

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【2】悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／第3位+$33／人均$191起

悦品酒店亦有「悦享蟹宴•海鮮自助晚餐」，蟹宴包括薑葱炒花蟹、蟹籽蟹肉扒翡翠、星洲咖喱蟹、炸蟹餅、炸雪蟹捧、炸雪蟹捧、蟹黃海鮮蟹粥，現場還有爐端燒、天婦羅、凍海鮮、刺身及Häagen Dazs雪糕任食，保證吃回本！

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買2送1人均$155起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享限量買1送1，加$168多1位，人均$155起！

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐（星期一至五）

買2送2：$619.2/4位｜人均$154.8｜原價: $1,032

悦品酒店｜悦享蟹宴•海鮮自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

買1送1：$705.6 / 2位 | 人均$352.8 | 原價: $705.6

第3位加$33：$573 / 3位 | 人均$191| 原價: $1,764

快閃日期：23/3/2026 11:00 至 5/4/2026 23:59

兌換日期：23/3/2026 至 30/4/2026

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地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【3】屯門黃金海岸酒店——即燒蒜香扇貝、原隻照燒魷魚／焗龍蝦米多／買1送1優惠／人均$173起！

屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳今個3月推出全新「海鮮巡禮」自助晚餐，除了在馳名的戶外炭烤區加入多款即燒海鮮，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚外，週末及公眾假期，更有皮脆肉嫩的原隻炭烤乳豬！每位客人可獲法式焗龍蝦米多乙客，感受濃郁醬汁與細嫩龍蝦的好滋味。現場還有滋補養生的姬松茸赤肉燉竹絲雞，及鮑汁花膠炆海參！吃飽還可以一嚐自家製的梳乎厘班戟！即日起至4月5日預訂，更有復活節快閃買一送一優惠！人均$173起！

+ 3

屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期一至五

復活節快閃買一送一

成人：$490/2位 | 人均$245 | 原價$897.6

兒童：$346/2位 | 人均$173 | 原價$633.6

長者：$430/2位 | 人均$215 | 原價$787.6

屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期六及公眾假期

復活節快閃買一送一

成人：$610/2位 | 人均$305 | 原價: $1,117.6

兒童：$442/2位 | 人均$221 | 原價: $809.6

長者：$526/2位 | 人均$263 | 原價: $963.6

屯門黃金海岸酒店｜自助早午餐｜星期日

復活節快閃買一送一

成人：$610/2位 | 人均$305 | 原價: $1,117.6

兒童：$454/2位 | 人均$227 | 原價: $831.6

長者：$538/2位 | 人均$269 | 原價: $985.6

快閃日期：即日起 至 5/4/2026 23:59

兌換日期：即日起 至 30/4/2026

自助餐優惠推介【4】香港美利酒店——帶骨肉眼扒／復活節曲奇／獨家買2送1

香港美利酒店The Tai Pan「復活節限定早午套餐」有獨家買2送1優惠，人均僅$604.2！套餐包含頭盤、配菜、主菜、花園兒童專區及甜品。兒童專區設有多款鹹甜小食，如復活節曲奇、布朗尼、菠菜烘蛋餅及雜錦薄餅等，小朋友定會喜歡！主菜方面，推介必選酒店的招牌菜大班燒帶骨肉眼扒，骨髓經高溫烤煮後，散發更濃郁的肉香味，且肉質更加鮮嫩多汁，必試！

香港美利酒店餐廳｜The Tai Pan｜復活節限定早午套餐

買2送1：$1,812.4 / 3位用 | 人均$604.2 | 原價$ 2,600.4

銷售日期：即日起至2026年3月31日 23:59

使用日期：2026年4月4日至4月6日

立即預訂

香港美利酒店花園樓層的The Tai Pan，今個3月「二人晚市分享套餐」有獨家7折！套餐頭盤有藍鰭吞拿魚、牛肉韃靼、大班沙津，餐湯是味道濃郁的龍蝦濃湯，主菜是澳洲Rangers Valley封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞，而甜品就有朱古力布朗尼、費城芝士蛋糕各1份！滿足感十足！更有侍酒師搭配的葡萄酒2杯及歡迎香檳，套餐獨家7折優惠！

😋$630就食到！

香港美利酒店——封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞／套餐獨家7折

香港美利酒店餐廳｜晚市套餐（2位用）

2位用：$1,260.8｜人均$630.4｜原價$1733.6

😋7折預訂

地址：中環紅棉路22號 香港美利酒店UG層The Tai Pan

電話：31418888



自助餐優惠推介【5】香港美利酒店——脆蔥滷鮑魚、煙燻脆乳鴿、黑椒鵝肝炒M5和牛／買2送1優惠

香港美利酒店Garden Lounge就有「粵韻滋味晚市四道菜套餐」，同樣有買2送1優惠！套餐有齊前菜、燉湯、主菜、甜品、中國葡萄酒，焦點美食包括脆蔥滷鮑魚、煙燻脆乳鴿、黑椒鵝肝炒M5和牛，其中黑椒鵝肝炒M5和牛以辛香惹味的黑椒，豐富菜式味道層次，更平衡了鵝肝及和牛的油膩感；而外焦內嫩的鵝肝配搭入口即化的M5和牛，令菜式口感更細膩，不但濃郁惹味，而且香氣四溢！👉即體驗五星中菜

香港美利酒店——花膠燉雞湯、慢煮牛肋骨／套餐低至72折起

香港美利酒店餐廳優惠｜Garden Lounge粵韻滋味晚市四道菜套餐

優惠價：$1,605.4／3位｜人均$535.2｜原價$2,303.4

銷售日期：即日至2026年3月31日

使用日期：4月3日至4月7日

👉🏻 即搶買2送1

地址：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG花園樓層

電話：3141 8888



自助餐優惠推介【6】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／限時82折

沙田帝逸酒店3月有《松露‧珍菌‧海鮮三重奏》自助餐，以松露、珍菌及海鮮為靈感入饌，提供黑松露片皮鴨、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸、香煎鴨肝伴黑松露汁、松露撈意大利麵、黑松露雪糕等，還有一系列粉紅主題甜品！此外，還有回本必食的鱈場蟹腳、即開生蠔、鐵板燒鵝肝、燒頂級燒西冷等。即日至3月31日，更有限時82折！

😋82折任食黑松露!

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$404.8｜原價$484

小童：$248.4｜原價$297

👉即揀日子

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$561.2｜原價$671

小童：$340.4｜原價$407

😋82折任食黑松露!

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$717.6｜原價$858

小童：$432.4｜原價$517

👉即買即用

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期五至日、公眾假期及前夕）

成人：$782｜原價$935

小童：$460｜原價$550

😋即搶優惠

沙田帝逸酒店在復活節期間（4月3日至7日）更推出「奇趣繽紛復活節特色自助早午餐」，現場有任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝、開心果脆羊扒配櫻桃砵酒汁，更有意式復活節批、波蘭復活節十字包，及不少復活節特色甜品！4月3日及4日更有復活節遊戲，有機會贏取豐富獎品！最適合小朋友一起歡度復活節！😋即搶優惠

沙田帝逸酒店｜復活節自助早午餐（4月3日至7日）

用餐時間：11:30-15:00

成人：$561.2 | 原價$671

兒童：$340.4 | 原價$407

😋即搶優惠

地址：沙田源康街1號1樓

電話：3653 1111



自助餐優惠推介【7】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔+鴨肝／買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「南澳36°穀飼牛盛宴」自助餐，精選南澳36°穀飼牛，炮製成椰香咖啡燴牛面肉、烤牛肩胛肉、烤牛臀肉蓋、牛板腱涮涮鍋等美食，還有2款精選法國新鮮生蠔、鱈蟹腳任食；每位成人或長者更會送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻！由即日起至3月31日，自助午餐買1送1；自助晚餐低至半價！👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助午餐

適用於星期一至五

成人：$477.6/2位 | 人均$238.8 | 原價:$875.6

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$621.6/2位 | 人均$310.8 | 原價:$1,139.6

👉🏻快閃低至半價

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐

適用於星期一至五

成人：$885.6 / 2位 | 人均$442.8 | 原價:$1,622.4

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$957.6 / 2位 | 人均$478.8 | 原價:$1,755.6

👉🏻快閃低至半價

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【8】港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

港麗酒店樂聚廊今個3月會推出《印度風情》自助午餐，由印藉主廚Rawat Raju Singh以正宗印度烹調手法，為大家獻上最地道風味的午餐！當中必試正宗印度咖喱、印式沙律、羊肉咖喱、印度烤雞等等，甜品就必試印度玫瑰甜湯圓。即拎優惠

港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

晚上則有《饗•樂之夜》自助晚餐，現場有超過45款美食，包括地中海烤雞肉卷、馬來西亞喇沙、自家製羊肉咖喱角、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆，讓人回味無窮，甜品就有金葉庭精選甜品及Mövenpick雪糕無限任食！由即日至5月31日，更推出85折優惠！即拎優惠

港麗酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

港麗酒店｜自助晚餐（星期五至日）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

👉85折即買即用

**另加$107.8 Refreshing Sips 套餐 (任飲果汁及汽水) 或 $217.8 Bubbly Bliss套餐 (任飲氣泡酒、紅酒、白酒、果汁及汽水)

**價格已包含加一服務費

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

電話：28228891



自助餐優惠推介【9】城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店城景閣City Café今個3月就有《味遊東南亞‧海鮮自助晚餐》，主打多款東南亞美食，包括泰式沙律、泰式沙爹串燒、新加坡肉骨茶、新加坡胡椒炒蝦、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚、韓國野生珍珠貝海鮮配牛肝菌意大利飯等，其他熱食就有低溫慢燒澳洲和牛、香草燒羊鞍、堂弄片皮鴨、叻沙、泰式船河等！😋$208就食到

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

任食冷盤海鮮及刺身就有空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身（鮮三文魚、金槍魚、鯛魚、八爪魚、甜蝦、喜靈魚柳籽等）。無限供應多款Häagen-Dazs雪糕，無限添飲果汁，晚餐更有紅白餐酒及啤酒供應！即日至4月30日，自助午餐低至5折、自助晚餐6折起，更免收加一，最適合跟家人聚餐！👉即買即用

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店｜自助午餐｜星期一至五

成人：$208｜原價$408

小童：$178｜原價$348

長者：$198｜原價$388

城景國際酒店｜自助午餐｜星期六、日及公眾假期

成人：$228｜原價$448

小童：$178｜原價$348

長者：$208｜原價$408

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期一至四

成人：$368｜原價$608

小童：$268｜原價$428

長者：$288｜原價$478

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期五至日及公眾假期

成人：$398｜原價$658

小童：$268｜原價$428

長者：$318｜原價$528

👉即買即用

地址：油麻地窩打老道23號

電話：2783 3888



自助餐優惠推介【10】嘉里酒店——紅燒花膠+佛跳牆+拖羅任食／8折

嘉里酒店大受歡迎的《海洋珍饈盛宴》自助餐宣佈延長！超過35款矜貴奢華的海鮮佳餚！當中包括薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦等熱食，日式刺身區更會全面升級，供應大拖羅、中拖羅、赤身、甜蝦等刺身，更有龍蝦、長腳蟹、大蝦任食！在農曆新年期間，餐廳更會提供佛跳牆、鮑魚炆鴨掌等意頭菜！即日起至3月31日，預訂即享8折！望住海景歎美食😋

嘉里酒店｜自助午餐、自助早午餐

成人：$403起｜原價$493起

嘉里酒店｜「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

成人：$664起｜原價$$992起

👉🏻8折優惠預訂

地址：紅磡紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



自助餐優惠推介【11】朗廷酒店——阿根廷牛排+波士頓龍蝦、鮑魚／指定日子買2送2

朗廷酒店3月推出「珍饈百味」自助晚餐，海鮮冷盤有鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、紐西蘭青口等等輪流供應，還有必食的燒阿根廷肉眼牛排、波士頓龍蝦，甜品除了多款蛋糕，還有多款精選甜點，例如64%朱古力奶凍、法式椰子焦糖燉蛋及多款口味的Mövenpick雪糕。即日起至3月13日預訂，更享買2送2快閃優惠！

朗廷酒店｜自助午餐（星期一至五）

優惠價（4位）：$1,051.2｜人均$262.8｜原價: $1,927.2

🦀任食長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排

朗廷酒店｜自助午餐（星期六至日及公眾假期）

優惠價（4位）：$1,411.2 | 人均$352.8 | 原價: $2,587.2

👉🏻即訂買2送2

朗廷酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價（4位）：$1,891.2 | 人均$472.8 | 原價: $3,467.2

🦞任食龍蝦、鮑魚

朗廷酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（4位）：$2,059.2 | 人均$514.4 | 原價: $3,775.2

👉🏻即訂買2送2

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



自助餐優惠推介【12】富麗敦海洋公園酒店——慢烤和牛肩胛肉、香煎鴨肝／快閃72折

富麗敦海洋公園酒店星耀廳以「豐盛季饗自助餐」為主題，自助餐必食有慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香烤羊鞍、香煎鴨肝，還有以新鮮蟹黃、彈嫩鮑魚、時令海鮮現熬的蟹黃鮑魚海鮮粥，甜品就有即製雞蛋仔、自家製精選蛋糕、意式西西里忌廉卷、Mövenpick雪糕以及每日輪換的新加坡特色甜品。現在預訂即享快閃72優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

成人：$310｜原價$426.8

👉🏻全港最美海景自助早餐

富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐（平日）

成人：$338｜原價$437.8

👉🏻綠色輕怡半自助午餐77折

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人：$574｜原價$657.8

👉🏻即搶82折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

成人：$ 712起｜原價$877.8起

👉🏻即搶低至77折優惠！

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【13】香港萬怡酒店——燒春雞+⽣蠔蟹腳任食／買1送1

香港萬怡酒店MoMo Café今個3月推出全新主題《維港經典 · 黃金傳奇》自助餐，供應多款具有80年代風味的美食，包括依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒、錦鹵雲吞，更有大量充滿港人回憶的經典甜點，例如砵仔糕、芝麻卷、麥芽糖威化餅。現場還有澳洲草飼養⾁眼⽜排，逢星期六、日及公眾假期更有燒⽺腿，而任食海鮮就有即開⽣蠔、雪場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、刺身等無限供應，還有多達12款Mövenpick雪糕及甜品，保證可以食回本！由即日起至3月31日，自助晚餐更有買1送1優惠！

香港萬怡酒店｜《維港經典 · 黃金傳奇》自助晚餐

買1送1優惠價：$681.6起／2位｜人均$358.8起｜原價$1,249.6起

家庭套票買2送1：$808.4起／3位｜人均$269.4起｜原價$1,524起

👉🏻率先預訂

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【14】六國酒店——片皮鵝＋龍蝦＋鮑魚鴨掌／低至4折

六國酒店3月起推出全新「華麗薈萃• 自助晚餐 – 龍蝦 • 花膠 • 扣鮑魚」主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、滋補花膠等等，每位客人更可享用「堂弄原隻鮑魚鴨掌」！此外，在指定時間還有廚師即席烹調表演，在現場精心製作堂弄原隻鮑魚鴨掌、火焰雪山或蜜桃梅爾巴！即日起至4月30日，預訂自助晚餐2人同行再減$10，人均只需$309起！限量優惠

六國酒店｜自助晚餐｜星期一至五

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$988/2位 | 人均$494 | 原價: $1,843.6

長者價錢：$788/2位 | 人均$394 | 原價: $1,623.6

《快閃低至44折》

成人：$499/位 | 原價: $921.8 | 5折

長者：$399/位 | 原價: $811.8 | 44折

兒童：$309/位 | 原價: $602.8 | 47折

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六國酒店｜自助晚餐｜星期六至日、公眾假期

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$1088/2位 | 人均$544 | 原價: $1,909.6

長者價錢：$888/2位 | 人均$444 | 原價: $1,689.6

《快閃低至44折》

成人：$549/位 | 原價: $954.8 | 54折

長者：$449/位 | 原價: $844.8 | 49折

兒童：$329/位 | 原價: $635.8 | 47折

👉44折體驗歐式自助餐

地址：告士打道72號1樓

電話：2866 3808



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