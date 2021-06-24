撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-24 18:18

最近天氣不似預期，戶外活動都要取消。《香港01》旅遊記者為大家整理5大室內好去處，即使下雨大家都可以玩得盡興！

【1】Mega box：全港首個「Disney Summer Home Party」

Megbox與迪士尼聯手舉辦全港首個期間限定「Disney Summer Home Party」，5個迪士尼經典人物化身特色場景，主題裝置足足有22呎高！👇👇👇點圖即睇5大必到打卡位及活動詳情👇👇👇

Disney Summer Home Party 地址：MegaBox L5 中庭 活動日期：2021年6月25日至9月5日

【2】中環置地廣塲場：地下博物館

JPS畫廊舉辦「地下博物館」體驗展，從倫敦大英博物館中汲取靈感，特設4大展區，打造一個充滿活力的地下博物館！ 👇👇👇點圖即睇不能錯過的打卡點及活動詳情👇👇👇

地下博物館 地址：置地廣場中庭B樓 活動日期：2021年6月19日至8月1日

【3】將軍澳中心：屁屁偵探特展

《屁屁偵探特展》首次登陸香港！特展會展出繪本中精采的7大場景，場內更設有屁屁偵探期間限定店，推出香港獨家限定商品！👇👇👇點圖搶先睇有咩獨家限定商品👇👇👇

屁屁偵探特展 地址：將軍澳中心 G35 活動日期：2021年6月25日至9月26日

【4】新港城中心：MOST FUN運動電競挑戰站

熱愛運動又喜歡電競？「MOST FUN運動電競挑戰站」一次過滿足你兩個願望！新港城中心由美國引入電競運動遊戲，打造超巨型運動電競競技場，自問身手敏捷的你萬勿錯過！👇👇👇點圖搶先睇有咩運動電競玩及獎品👇👇👇

MOST FUN運動電競挑戰站 地址：新港城中心L2天幕廣場 活動日期：2021年6月27日至9月5日

【5】大館：Gucci 100週年慶典 全球巡迴展覽香港站

Gucci 慶祝創立100週年，今年推出全球矚目的全球巡迴展覽《Gucci Garden Archetypes》，首兩站在佛羅倫斯及上海限定展出，第三站終於登陸香港，令人期待，展覽更是免費入場！ 👇👇👇不能錯過的打卡位及活動詳情👇👇👇

Gucci 100週年全球巡迴展覽香港站《Gucci Garden Archetypes》 地址：中環荷李活道10號大館01座 LG1 活動日期：2021年6月25日至7月7日

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🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

掃街買台式手搖飲品選擇多，想解渴之餘又不想踩中致肥陷阱？不如參考以下排名。👇👇👇芝士奶蓋茶不是最高卡！按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

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想選一款較低糖飲品？另有糖份排行榜。請按➡️【消委會8款台式飲品糖份熱量比較 奶蓋非最高卡？這款果茶最高糖】⬅️觀看全文

📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文