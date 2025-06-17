天文台料狂風雷暴　打工仔速乾鞋8件常用物　12蚊店好物除噏臭

天文台表示，活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而市區、新界北部及大嶼山更錄得約40毫米，預料今日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。



打工仔、學生有時人未返到公司、學校，對鞋已經濕答答，噏足一日非常不舒服，更有可能滋生霉菌。只要善用簡單工具及乾鞋方法，就可以極速把濕透的鞋弄乾。今次就一次過介紹8大乾鞋方法！



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天文台料明日有驟雨

天文台表示活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，過去兩三小時，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而市區、新界北部及大嶼山更錄得約40毫米。

天文台預料今日有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋逐漸增強，未來數日廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

天文台料明日有驟雨

8件常用物件助乾鞋 12蚊店好物除噏臭味

雨季，在辦公室準備一對後備拖鞋是常識，但是最怕掠到放工對鞋都未乾，如此噏足一日，分分鐘會發霉！記者整理8件實用快速乾鞋物品，大部分都可以在辦公室輕易找到，可以說是雨天必備好幫手！

乾鞋方法第一招：報紙

雖然今時今日已經沒什麼人睇報紙，但落雨天報紙就非常有用。把報紙捲成球狀，再塞入濕答答的鞋內，既可支撐鞋子不易變形，又可幫助鞋子更快乾爽。注意的是要一直更換，當報紙濕透後，再換上新的報紙。但注意千萬不要用廁紙，否則鞋子內部都會是白色紙屑。

乾鞋方法第二招：公文袋

買不到報紙的話，公文袋應該能輕易在辦工室找到吧！公文袋乾鞋的原理和報紙一樣，把公文袋捲成球狀，再塞入鞋內，吸濕力強之餘，更不怕油墨弄髒鞋子。這方法唯一的壞處是負責admin的同事會得覺得你浪費而生氣吧？

乾鞋方法第三招：風筒/乾手機

有些女同事可能會帶風筒回辦公室，這時便大派用場了！但要怎麼用才能達到最好效果呢？可以先找一個紙袋或是塑膠袋袋好鞋子，然後剪一個小洞讓風從洞口灌進去，這樣比直接對著鞋子吹效果更佳！但如果你的鞋子昂貴就不建議用風筒了，會影響鞋子壽命。

乾鞋方法第四招：酒樽

大家平時在辦公室Happy Hour 飲完的啤酒樽、紅白酒樽不要掉，下雨天原來很有用！把濕答答的鞋子垂直企起來掠乾的話，會比平放乾得更快，除了把鞋子靠著牆，更可以把鞋插在酒樽上。最理想做就是雙管齊下，先塞報紙再以酒樽掠乾。

乾鞋方法第五招：竹炭包

$12店常見的竹炭包除了有很強的吸濕力，亦有除臭功能，只要把竹炭包放入鞋內，就可以吸濕兼除臭，perfect！

（網上圖片）

乾鞋方法第六招：乾燥劑、除濕劑

和竹炭包一樣，在$12店都不難找到細細包的乾燥劑、除濕劑，最適合放入鞋內吸濕。除了特地去買，平時在辦公室吃的零食包裝入面不少都有乾燥劑、除濕劑，加以善用就可以慳錢兼環保！

（網上圖片）

乾鞋方法第七招：蘇打粉

被雨淋過的鞋始終易用臭味，這時就可以用一樣「神器」……登登登凳，萬用蘇打粉！很多人都知蘇打粉用處非常多，其中一樣就是除臭吸濕，把小蘇打粉倒入舊襪子中，打結後放入鞋內一晚，第二朝臭味bye bye！

乾鞋方法第八招：咖啡渣

辦公室不少得的就是咖啡，沖完咖啡的咖啡渣不要掉，曬乾後咖啡渣也有除臭吸濕的妙用。同樣，把完全乾燥的咖啡渣裝進舊襪子，打結後放入鞋內，防止鞋子發霉以外，更有微微咖啡香！

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