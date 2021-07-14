拍蚊左右夾擊非最有效！日節目教一招命中必殺技　這血型最惹蚊？

夏天除了為大地帶來汗水，更會帶來令人痕癢難當的蚊患！有人會試圖徒手捉蚊，也有人會用左右夾攻的方法拍打蚊子，不過原來這些方法都不是最有效！日本朝日電視台綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと》早前教一招拍蚊必殺技，提升命中率，避開「吸血大軍」的攻勢！



（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

【1】O型血人更容易惹蚊？

坊間有傳聞指有些人特別惹蚊，蚊子更會專門叮咬某些血型的人士。根據日本害蟲防除技術研究所的白井良和醫生指，曾經有研究發現O型血是4類血型中最惹蚊的，其次是B型、AB型和A型，而O型血人士被蚊叮的機率更比A型高1.7倍！

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同場加映：日本專家教6招炎夏不失眠 穿短袖衫睡就錯了？

失眠問題是不少現代人的普遍煩惱，晚上輾轉難眠實在令人心情煩躁，更會導致精神變差，影響日常生活及工作表現，加上正值潮濕多雨的夏天，似乎更加容易睡不著？日本電視台節目《ZIP！》請來專門研究及推廣健康睡眠的專家山下あきこ醫生，傳授6招可以提升睡眠質素的方法，只要睡前做好準備，就算無開冷氣只吹風扇，都可以輕鬆一覺好眠！👇👇想在今個夏天從此告別失眠？即按下圖看6招夏日好眠貼士！👇👇

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愈瞓愈熱又有甚麼解決方法？即睇全文：失眠｜日本專家教6招炎夏不失眠 睡前飲冰水、穿短袖衫睡就錯了