拉鏈卡住解決法｜日本家務達人教1招急救　4分鐘變暢順不需潤滑劑

相信很多人都曾經試過衣服上的拉鏈突然卡住，不上不下，非常麻煩！如果用錯方法大力拉扯，更分分鐘會親手毀掉心愛的衣物。有日本節目請來家務達人，教你用一招簡單方法，無需潤滑劑，都可以令拉鏈還原暢順！



（《ZIP！》節目截圖）

遇上拉鏈卡住的情況，千萬不要用蠻力拉扯，否則只會愈扯愈緊！如果手頭上沒有任何潤滑劑，日本電視台節目《ZIP！》請來「家務達人」和田由貴，傳授一招簡單易學的「拉鏈急救法」，只需準備一件工具，實測4分鐘即可完美解決問題！👇👇即睇家務達人教一招「拉鏈急救法」👇👇

+ 6

知多啲：日本DAISO迷推介廚具好物Top10

日本100円店DAISO（大創百貨）一直備受港人熱捧，想以低價入手日系生活雜貨，在這裡一定可以滿足你的願望！早前，日本東京電視台節目《ソレダメ！ あなたの常識は非常識！？》請來100円店產品專家ひだかちかこ（譯音：日高千佳子），介紹10款DAISO最實用、設計最貼心的必買好物，如果有心水產品就即刻MARK低去掃貨啦！

（《ソレダメ！ あなたの常識は非常識！？》節目截圖）

【第10位】超慳位實用小砧板

這款砧板榮獲2020年「Good Design Award」設計大獎，兩側加高設計可以擋住切好的食材，例如蔥粒、蔬果薄片等，令食材不易掉出砧板外面；其中一側特別設有空隙位，讓用家用來隔走食材的水分，非常貼心。而且，其尺寸只有一般砧板約一半大小，因此也被日本主婦封為「史上最慳位的砧板」，另附有掛牆式設計，收納超方便！

👇👇按圖睇Daiso最實用、設計最貼心的必買好物TOP 10👇👇

+ 10

一邊洗碗，一邊補充洗潔精好麻煩？日本達人推介一款「清潔神器」幫到你！即睇全文：日本DAISO廚具好物Top10 砧板升級設計更慳位 清潔刷有貼心功能