【K KWONG／雪平鍋／行平鍋】在日本，幾乎每家每戶都有一個雪平鍋，邊緣有鍋嘴設計，可以單手使用，無論是煮湯、煲粥、燉煮料理都非常方便，深受日本家庭的喜愛。不過，香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）昨日（14日）在社交網站Facebook上提醒要小心使用平價雪平鍋，最好避免用來煮酸性或辛辣的食物，否則容易釋出有毒金屬離子，過量攝取甚至會嚴重至影響腦部功能。



（DrKKwongChem Facebook截圖）

K Kwong解釋，市面上平價的不銹鋼鍋在酸性環境下（例如接觸到茄汁、咖哩、醋等食物），就會釋出有毒金屬離子，例如「鉻（III）離子」（Cr3+）；鋁製雪平鍋釋出的鋁離子（Al3+）更有機會傷害腦部，甚至引起「阿滋海默症」 （Alzheimer's disease），即腦退化症。因此他不建議大家用平價雪平鍋煮辛辣麵或泡菜湯，恐湯中會滲入大量鋁離子。

雪平鍋不適宜用來煮泡菜湯、辛辣麵等酸辣食物。（網上圖片）

雪平鍋又叫做「行平鍋」，相傳平安時代詩人在原行平旅居須磨期間，見到海女用鍋煮鹽，顏色雪白就像雪一樣，因此而得名「雪平鍋」。在挑選和使用雪平鍋的時候，可以留意以下幾點注意事項，包括常見材質的優缺點、食材宜忌及應避免用法等，保障自己和家人食得安心！👇👇即睇雪平鍋入手前必知3件事👇👇

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