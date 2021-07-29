【東京奧運2020／國旗／奧運代表團】東京奧運2020正進行得如火如荼，今屆共有206隊參賽國家及地區，合共11,326名參賽運動員。奧運向來是全城焦點，今屆不少港人留在家或到大型商場觀看電視直播。

當大家睇直播時有沒有發現，熒幕會顯示的正進行比賽的代表團國旗及英文字？相信不少港人對某些偏遠國家的認識不多，不要說認不出國旗，連英文字眼都認不出是哪個國家或地區，次次都要依賴旁述幫手！



東京奧運開幕禮中一名來自哈薩克的持旗手，一襲白色長裙加上浪漫的金髮髮髻，仙氣飄飄！

2020東京奧運的206隊參賽代表團中，俄羅斯因捲入禁藥事件被禁賽四年，期間不得以國家隊的名義參加大型國際體育賽事，也不得使用俄羅斯的國旗及國家編號等，只能以俄羅斯奧林匹克委員會名義參與，使用俄國奧會會旗參賽，並使用俄國奧會的英語縮寫（ROC）作為代表隊編號。

俄羅斯奧林匹克委員會會旗。（網上圖片）

除了俄羅斯以外，難民代表團也有份參與今年的東京奧運賽事，選手以奧運獨立參賽者參與這項盛事，代表團的代碼為「EOR」（Équipe Olympique des Réfugiés 的縮寫），參賽者來自敘利亞、南蘇丹、伊朗等地。

難民代表團的旗幟。（網上圖片）

其實奧運直播時熒幕上顯示的英文代碼並非國家的英文縮寫，而是國際奧委會（IOC）為所屬成員國或地區編配的英文字母代碼。不過由於歷史原因，這些代碼與其他國際組織使用的國家代碼並不一定相同。

左上角顯示的三位英文字並非國家的英文縮寫。（NHK影片截圖）

《香港01》旅遊頻道記者整理東京奧運30面代表團的旗幟，包括出產多名美女選手的國家及地區，如哥倫比亞、哈薩克等，發現不少旗幟的顏色及圖案都非常相似，驟眼看以為全部差不多。

【1】哥倫比亞 Colombia

IOC編碼：COL

今年奧運精英雲集，連美女運動員也成為場內場外的焦點，不少異國風情的美女選手更早於開幕式已搶盡風頭！大家觀看電視直播時，除了看美女之外，有沒有留意參賽者的代表團旗幟及代碼呢？原來好多面旗幟看起來都很相似！按下圖即睇你認得出幾多面代表團旗幟👇👇👇

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