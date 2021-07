【東京奧運】每屆奧運會,選手村這個「未知世界」往往都會成為全球曯目的焦點。今屆東京奧運的選手村,雖然事前傳出不少負面新聞,但是似乎無阻選手們在社交平台上,大曬選手村內的生活點滴!今次一於帶大家揭開位於東京晴海區的奧運選手村裡,運動員們在賽場上激戰過後的日常生活和不為人知的一面!



【1】祖高域變選手村「吉祥物」

網球名將祖高域今屆再次代表塞爾維亞出戰東京奧運,不過為何這位網壇「一哥」會取代官方吉祥物位置,變成選手村的「吉祥物」?

(圖片來源:英國衛報)

