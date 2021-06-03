本地遊｜愉景灣兩日一夜攻略　必去白教堂打卡　行山親親大自然

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-06-03 12:02

在疫情之下，可能無法去旅行放鬆身心，但不等於要困於家裡！雖然香港似乎與忙碌劃上等號，大多數地方人多擠迫，生活節奏又繁忙急促，讓人感覺透不過氣來…其實只要細心發掘，也能在城市中找到不少綠洲，來一個周末悠閒小旅行！Kkday這次向大家介紹的，是座落於大嶼山東北海岸的的愉景灣，有不少外國人定居，充滿異國風情。不僅被一片海所環繞，而且沒有太多高樓大廈與廢氣，是個很有去旅行感覺的世外桃源。

交通方式

愉景灣位於中環及香港國際機場之間，與中環市中心近在咫尺。交通十分便利，有渡輪和巴士往返區外。

1. 渡輪

在中環3號碼頭，乘搭往愉景灣碼頭渡輪。 – 需時：單程約25分鐘。 – 班次及時間表：約一小時一班。

2. 巴士

A. 由東涌出發：在東涌站巴士總站搭乘DB01R穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站，單程約16分鐘。 B. 由欣澳出發：在欣澳港鐵站搭乘DB03R或DB03P穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站 或愉景北商場，單程約30分鐘。 C. 由機場出發：搭乘DB02R或DB02R穿梭巴士，搭到愉景廣場巴士總站或愉景北商場，單程約55分鐘。

P.S. 所有愉景灣巴士路線均納入公共交通費用補貼計劃。

住宿：香港愉景灣酒店

+ 3 + 3 + 3

愉景灣酒店提供海景客房予賓客選擇，非常推薦入住。試想像一早起來，就能欣賞到波光粼粼的大海；晚間也能靜靜地看著海上日落，準備入睡。而且，所有海景客房的浴室特設落地玻璃窗，沉浸享受於安寧閑適的浸浴中，同時坐覽一望無際的海景。這種被海洋包圍的體驗，完全是打卡必備。

如果沒有訂到海景房，也不要緊！酒店內還設有亞洲頂尖水療品牌Spa Botanica，所有Spa房間都看到海景，加上按摩師專業按摩手法，讓你完完全全進入放鬆狀態，驅走玩樂一整天的疲勞！另外，你也可以於25米的室外泳池暢泳，或者躺在沙灘椅上偷閑放鬆，讓人抛卻繁囂、身心舒暢。在廣闊海景相伴下，於酒店餐廳進餐品嚐各國美食，小酌幾杯。美好的一天，由早到晚都有美食相伴。

雖然愉景灣交通方便，但裡面值得到訪的景點有很多，值得花上一天的時間好好探索。既然想要放鬆一番，不想舟車勞頓趕回市區。不妨在愉景灣酒店入住一晚，感受愉景灣的夜間寧靜與海洋氣息，也不失為一個好選擇。

行程

愉景灣兩日一夜行程，可以這樣走（點圖了解）▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

Day 1：酒店雙人下午茶 ➜ 海濱白教堂 ➜ 大白灣沙灘 ➜ 享用酒店晚宴

第一天可以在中午時份出發，到愉景灣酒店放好行囊，安置好一切之後，在草地悠閒享受下午茶，邊吃美食邊閒聊。結束後，步行到附近的海濱白教堂拍照留念，在附近繞一圈。之後換上泳裝，到大白灣沙灘暢泳一番，然後坐在沙灘上看著潮退日落，極為浪漫。日落過後，便可慢慢步回酒店享用晚餐，或到D Deck附近用餐。

1. 海濱白教堂

海濱白教堂是愉景灣的地標，必去的打卡點！這裡是全港首間以及唯一一間純白三角形玻璃教堂，浪漫而典雅，超級唯美。獨特的三角建築外形，加上教堂內的落地大玻璃可飽覽海灣景致，在陽光的照射下更感溫暖。

這裡有媲美外國的浪漫氣息，如果是與情人到訪閒逛，幻想日後婚禮場景，極為浪漫；如果與朋友家人到訪，以藍天碧海與純白教堂作背景，也一定能拍出絕美的照片。

• 地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號 • 交通方式：由愉景灣酒店步行1分鐘 • 開放時間：24小時開放

2. 大白灣沙灘

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大白灣沙灘是愉景灣最近的人造沙灘，總長約四百米。設有兒童遊樂設施、更衣室及淋浴間，十分方便，無論是大家大小、浪漫情侶，還是三五友伴，都適合到訪。過往有不少活動在此舉辦，例如排球﹑沙灘欖球﹑復活節掘蛋等，晚上還可以看到迪士尼樂園的煙火！肚子餓了的話，可以到旁邊的臨海露天美食區D Deck買點小食或進內用餐。

最特別的是，大白灣沙灘的沙非常幼細，是特意由海南島運來的優質細沙，踏在細白的沙粒上，遠眺浩瀚的海洋，彷佛於東南亞小島上漫步。逛得有點累的時候，不妨坐在大白灣沙灘休息一下，與身邊人一邊看著海上日落，一邊打發時光，溫馨又浪漫。

• 地址：香港大嶼山愉景灣海馬徑旁 • 交通方式：由愉景灣酒店乘搭T4巴士，單程14分鐘 • 開放時間：24小時開放

Day 2：享用酒店早餐 ➜ 愉景灣行山徑 / Epicland ➜ 周末露天市集

睡了一個好覺之後，收拾好外表，在酒店吃個豐盛的早餐，準備check out。你可以選擇將行裝暫時放到酒店，或者隨身攜帶，然後繼續探索愉景灣。在愉景灣酒店附近已有兩個景點，視乎你的體力及興趣，喜歡親親大自然的，可到愉景灣行山徑飽覽臨海山色；至於喜歡新奇體驗與遊樂設施的，則可到Epicland好好玩樂，一解生活的煩悶；然後，在愉景灣周日必定會有一場周末市集，市集就位於碼頭附近，在那裡逛逛、看看一些特別的手作商品，享受不再一式一樣的購物體驗。

1. 愉景灣行山徑

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愉景灣的登山路線是沿海的，可以高臨遠望到海岸風光，而且連新手也可輕鬆征服。因此，無論閒時或假日，經常有附近居民上山健步，享受郊遊樂。

行山路線分別有：

(1) 愉景灣碼頭➜眺望台➜D Deck（全程1.5小時） (2) 愉景北商場➜稔樹灣➜神樂院➜梅窩（全程2小時）

往梅窩的行山徑途經神樂院和教堂，沿途可飽覽海洋美景，途中可以在稔樹灣停一停休息一下。登上山頂涼亭後則可遠眺望銀礦灣、喜靈洲及坪洲等景致，一邊呼吸新鮮空氣，一邊欣賞美好風光。；在愉景灣碼頭的行山徑則比較方便，適合欲一嘗登山樂，而又不想走到梅窩那麼遠的人。

2. Epicland歷奇王國

一個足足有14000呎的大型室内遊樂場，樓底足有幾層樓高，就如一間放滿七彩遊樂設施的超趣味體育館！場内設有亞洲最大的室內彩虹滑梯，共有30米長；還有空中吊索漫步，可以體驗在半空中踩鋼線，嘗試空中飛人的滋味。所有玩樂設施都已經做齊安全措施，可以放心。遊樂場日前更作出了翻新，增設了多款遊樂設施，如VR遊戲、充氣彈床、飛索、攀石、迷宮等等，無論是大人還是小朋友，情侶還是朋友來到，都可以愉快地消磨上半天！

• 地址：大嶼山北愉景灣海澄湖畔路96號地下G31號舖 • 開放時間：星期一至四09:00-19:30；星期五、六及公眾假期前夕09:30-20:00；星期日及公眾假期09:00-19:30 （編按：疫情期間景點開放時間或有更改，建議到訪前到官網了解最新安排。）

• 交通方式： (1) 於愉景灣巴士總站，乘搭免費穿梭巴士，每正點及30分有車； (2) 於愉景灣巴士總站，乘搭C4/C9巴士，每程港幣$4.4； (3) 於愉景灣酒店步行4分鐘。

3. 周日露天市集

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由Handmade Hong Kong主辦的周日露天市集，每個月都會舉辦一次，位於臨近的愉景廣場。厭倦了商場百貨式的商品的話，一定不能錯過。在這裡，你可以找到獨一無二的客製產品、獨一無二的手工產品，以及富有設計感的首飾服飾等，手工肥皂、陶瓷、首飾、服飾等通通都有。沒有一式一樣的展示品，給你特別又滿足的購物體驗。

雖然市集之前因關係疫情而停辦了幾個月，但最近又重開了，如果時間合適，一定要去逛一逛！

• 地點：大嶼山愉景灣愉景廣場 • 交通方式：(1) 愉景灣巴士總站步行2分鐘；(2) 由愉景灣酒店乘搭T4/ DB01R/ DB02R/ DB03R 巴士，單程9-20分鐘 • 開放時間：11:00 – 18:00

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