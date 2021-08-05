【東京奧運／滑板／姓名源起】日本滑板選手「四十住櫻」及「開心那」勇奪東京奧運女子公園滑板賽金、銀牌成為人氣熱話，很多人見到兩人名字都覺得非常新奇，日本真的有人姓「開心」？原來兩位滑板公主的姓氏在日本屬於非常罕見，當她們奪得獎牌之後，除了賽事表現，兩人姓氏也成為網民討論焦點！



東京奧運女子滑板公園賽金牌及銀牌得主四十住櫻（右）及開心那（左）。（Getty Image）

年僅12歲的開心那來自日本北海道，曾經在加洲滑板國際大賽奪下女子組賽事第3名，同時是日本有史以來最年輕的奧運獎牌得主。由於姓氏和名字都非常罕見，引起網民熱議！但如果你以為她姓「開心」，那就大錯特錯了！

開心那以12歲零343天之齡成為日本最年輕的奧運獎牌得主。（Getty Image）

開心那不姓「開心」？四十住櫻的姓氏少見到連日本人都未必識讀？奪金背後原來有段故！👇👇即按下圖睇兩位滑板少女的罕見姓氏由來👇👇

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奧委會主席巴赫為開幕式致辭。（東京奧運開幕式截圖）

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國際奧委會主席巴赫的開幕演講由原定5分鐘延長至13分鐘，不少網民都表示聽到好悶，似足在學校早會聽校長發表偉論一樣，因此稱他為「巴赫校長」。👇👇👇按圖睇13件日本網民眼中13個東奧亮點👇👇👇

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