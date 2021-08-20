【鬼節 / 盂蘭節 / 農曆七月 / 都市傳說 / 靈異 / 撞鬼 / Siri】8月21日星期六就是農曆七月十四日，是傳統上的「鬼節」，相傳鬼門關大開！有網民最近發文分享Siri在晚上無故開聲說話的經歷，嚇得她馬上關閉Siri功能，引來不少網民留言分享遇過的Siri靈異經歷。《香港01》旅遊頻道記者親自實測，卻發現鬼故竟變爛gag！即睇下文睇Siri如何回應！



網民分享Siri靈異經歷

最近有網民於Facebook群組「巴打絲打『11靈異怪談』Facebook Club」發文分享，曾經遇過Siri在晚上無故開聲說話，嚇得她馬上關閉Siri功能，引來不少網民留言分享遇過的Siri靈異經歷，包括Siri半夜三更自問自答、無故叫「媽媽」等等，令人感到十分心寒！

除了Siri夜晚會突然出聲以及指屋企有鬼外，還有不少網民留言分享遇過的Siri靈異經歷！👇👇👇凌晨3時自動響鬧鐘？點圖即睇6個Siri靈異經歷！👇👇👇

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Siri講鬼故

該位網民續指，試過多口叫Siri講鬼故，但它竟回應：「你後面的那位也想聽。」令她感到細思極恐，十分心寒！

（巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club圖片）

Siri平日都會講笑話，適逢鬼月，Siri都增添不少恐怖故事，只要對電話講聲 「喂 Siri, 講鬼故！」Siri就會隨機講出令人「心寒」的鬼故。《香港01》旅遊頻道記者實測究竟Siri會不會講鬼故呢？👇👇👇即睇Siri點答👇👇👇

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農曆七月總會流傳着不少鬼故，細膽的人在鬼節就不要亂試Siri了，或者直接關掉Siri就最安心！如果關掉Siri仍有靈異事件發生，歡迎留言告訴記者！

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👻同埸加映1：農曆七月8大行山禁忌👻

相傳是農曆七月是鬼門關大開的日子，因此在鬼月時都特別多禁忌。有網民在Facebook群組發文，指在柏架山道行山時見到兩位外國人沿路擺放冥鈔，他們竟表示是用作標示行山比賽路線，引起網民關注。其實在鬼月行山見到陰司紙的確不要移開，即睇下文睇8個鬼節行山禁忌！👻😱👻😱忌穿運動內衣行山？額前別留蔭？點圖睇8個鬼月行山禁忌！👇👇👇

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🤢同埸加映1：7款飲茶絕不會叫的點心🤢

飲早茶歎一盅兩件是不少香港人週末必去的活動，但是點心起碼幾十款，總是幾款食過就絕不會再叫！最近有網民討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心，當中灌湯餃、馬拉糕、山竹牛肉球等等都有不少人提及，即睇下文有無絕不會叫的點心上榜！👇👇👇灌湯餃又叫自私餃？這款公認最難食！點圖睇7款飲茶一定唔會叫嘅點心👇👇👇

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