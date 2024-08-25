飲茶｜網民數7款點心絕不會叫！馬拉糕、牛肉球、最不受歡迎是它

飲茶｜點心｜網民曾盤點7款飲茶絕不會叫的點心，大家也覺得這7款點心是否難食、賣相又不吸引，難以引起食慾呢？



過往有網民於Facebook群組「香港點心關注組」發文，討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心，引來眾多網民留言，紛紛分享自己飲茶絕不會叫的點心。灌湯餃、馬拉糕、山竹牛肉球、鯪魚球等點心，均被多次提及。究竟哪7款點心絕不會在飲茶時叫呢？

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最近有網民討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心。（香港點心關注組圖片）

網民盤點7款飲茶絕不會叫的點心

【1】灌湯餃

灌湯餃入上榜不是因為太難食，而正是因為太多人喜歡食，又難以分享，所以灌湯餃又名自私餃！一大班人去飲茶只叫一籠灌湯餃就注定只有一人獨食，所以網民寧願不叫灌湯餃，都不願被人覺得是自私人食自私餃。

（圖片來源：Wikipedia@kentwang of Flickr）

【2】鯪魚球

不少網民都指鯪魚球的魚腥味很難頂，不過最討厭的地方，就是裏面不時會埋藏一條半條未清理乾淨的魚骨，一不小心就會中招。

（圖片來源：Wikipedia@Benjwong）

【3】馬蹄糕

每年農曆新年必食的馬蹄糕竟都會上榜？有網民表示酒樓的馬蹄糕「煎極都唔香」，有時上碟時更會油淋淋，咬下去十分油膩，不如自己屋企煎。

（示意圖）（圖片來源：香港榮華）

【4】煎釀三寶

作為香港小食名物之一的煎釀三寶竟然也會入圍？原因是因為街邊小食檔的煎釀三寶太好吃，而酒樓的質素及不上小食檔。

除了煎釀三寶外，還有不同炸小食。（吳嘉俊攝）

【5】馬拉糕

雖然馬拉糕咬下去鬆軟、香甜，但是每次叫馬拉糕都總是留下半個吃不完，吃到最後左推右推更是無人肯食，太飽之餘兼CP值低！

（陳志嵐攝）

【6】山竹牛肉球

講起飲茶絕對不會叫的食物，山竹牛肉一定榜上有名。不少人一開始以為牛肉球啖啖肉，咬下去卻發現豬肉味比牛肉味濃，討厭芫荽的人更一致表示芫荽味難頂。

（香港01攝）

【7】潮州粉果

最不受歡迎的點心一定是潮州粉果！大家討厭潮州粉果的原因各有不同，有人不喜歡太厚的皮，有人則厭惡入面的配料，又有芫荽，又有西芹，加上炒過的花生，難怪不少網民不約而同地嫌棄潮州粉果。

（圖片來源︰IG@sakenoguy）

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全文︰20款中式點心卡路里排名 蝦餃燒賣熱量幾多？叉燒包比馬拉糕低卡

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