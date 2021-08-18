【記者實試 / Beans Cafe / Häagen-Dazs™】夏日熱焫焫，食杯雪糕就最開心！人氣咖啡店Beans Cafe（荳子咖啡）與Häagen-Dazs™聯乘推出限定「Häagen-Dazs™月份」甜品系列，新推兩款雪糕特飲。《香港01》飲食頻道記者率先到Beans Cafe試食，想知味道如何及售價詳情，即睇下文啦！



Beans Cafe與Häagen-Dazs™聯乘推出限定系列。（文紀喬攝）

Häagen-Dazs™早前推出Barista Collection，雪糕味道分別是岩鹽焦糖泡沫咖啡以及朱古力蛋糕咖啡，並與Beans Cafe聯乘推出限定雪糕咖啡特飲和雪糕甜品。新系列由8月9日開始供應直至9月30日，在Beans全部分店都可以試到！

新系列由8月9日開始供應，在Beans全部分店都可以試到！（文紀喬攝）

《香港01》飲食頻道記者率先到沙田Beans Cafe分店試食兩款雪糕咖啡特飲，包括岩鹽焦糖泡沫咖啡特飲以及朱古力蛋糕咖啡特飲，以及主打的GAT甜品和佐餐小食😋😋😋新系列雪糕抵唔抵食？點圖即睇記者實試食後感以及價錢詳情👇👇👇

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