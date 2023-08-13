驅蚊貼士｜郊遊行山6招擊退蚊叮蟲咬　專家教做1個動作防蚊蟲埋身

驅蚊貼士、防蚊貼士！日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來研究蚊蟲的專家，兵庫醫科大學皮膚科教授夏秋優醫生，為大家拆解夏天驅走蚊蟲的秘訣，除了外出時要穿淺色衣物，避免容器積水滋生蚊蟲，原來只要做一個動作，就可以達到蚊子「免疫」的超強效果，日本10円硬幣對付一個蚊患熱點竟然有用？



防蚊貼士（圖片來源︰《世界一受けたい授業》截圖）

6招助驅蚊蟲 沒有蚊怕水也不怕

如果家中的蚊怕水剛好用完，可以用消毒酒精代替蚊怕水。夏秋教授指，用噴上消毒酒精的毛巾擦拭腳部，可清除依附在上面的常居菌，同時要經常更換襪子，減低蚊蟲因為氣味而接近我們的身體。

防蚊貼士（圖片來源︰《世界一受けたい授業》截圖）

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知多啲：怕辣救星！日本專家教食一種水果比牛奶更解辣？

鍾意食辣但是又好怕食辣？食辣之後，口腔內又麻又辣的灼熱感往往令人卻步，有甚麼方法可以有效解辣？早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來東京農業大學農業部的杉山立志副教授，介紹團隊最新研究得出的「解辣秘方」，原來這一種水果比牛奶、乳酪和咖啡都更有效解辣！

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即睇節目實測新一代「解辣救星」的效果！全文：怕辣救星｜竟比牛奶更解辣？日本專家教食1種水果即解辣超市買到