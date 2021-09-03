【夏日防蚊】夏天除了要抵受炎熱高溫的天氣，還要忍受痕癢難當的蚊叮蟲咬之苦！早前，有日本節目實測坊間流傳的4大「惹蚊迷思」，究竟愈大汗是否會愈惹蚊？飲完酒之後，蚊子又是否會特別容易埋身？如果想避開煩人的蚊子攻勢，一個簡單動作就可以有效驅走蚊蟲？



日本中京電視台綜藝節目《それって!?実際どうなの課》請來攣生兄弟搞笑藝人ザ・たっち，實測4個最常見的「惹蚊迷思」。節目特別準備了40隻實驗用的蚊子，在特製的「蚊子帳篷內」，分別比較穿著深色衫和白色衫、有飲酒和沒有飲酒、有流汗和沒有流汗等情況下，看看這些「惹蚊迷思」是否屬實。

首先，第一個「惹蚊迷思」就是穿黑衫是否會特別惹蚊？坊間流傳，穿著黑色和深藍色等深色衣服，容易吸引蚊子集中「攻擊」。今次，兩位分別會穿上黑色和白色衣服，在蚊子帳蓬內逗留10分鐘，測試傳聞的真偽。

不出所料，在實驗開始2分鐘之後，身穿黑衣服的一方已經被多隻蚊子圍攻。結果，穿著白色衣服和黑色衣服被蚊子叮咬的數量分別是2處和4處。身穿白衣服的一方更表示：「剛剛看見蚊子無視我的存在，直接向黑衣服飛過去呢！」

黑衣服比白衣服更惹蚊，相信大家都不會對這個結果感到意外。不過，原來愈大汗不代表會愈惹蚊？飲完酒之後，蚊子又是否會特別容易埋身？即睇其餘實測結果！👇👇👇

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同場加映：日本蚊子博士教一招「腳板底防蚊法」！

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👇👇即按圖睇實測過程及結果！👇👇

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