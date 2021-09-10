【飲食中伏／中伏事件／飲食熱話】有網民在Facebook群組發文，投訴銅鑼灣京都廣場「麻辣風雲」的侍應回收食客的「二手」白飯重用。根據事主上載的圖文，顯示店方透過Facebook inbox向事主道歉，表示已將涉事電飯煲的白飯倒掉，並承諾會加強對員工的內部訓練。



事發於銅鑼灣京都廣場的麻辣風雲。（Google Maps圖片）

有網民在Facebook「中伏飲食報料區」發文，投訴銅鑼灣的麻辣風雲的侍應將二手白飯重用，質疑店方沒有衛生意識。事主在文中強調，目睹麻辣風雲的侍應將回收的二手白飯倒進電飯煲內重用的過程，於是向店方投訴，然而職員只是敷衍應對，於是就事件向食環署投訴。

帖文引來不少網民留言討論，有網民感謝事主發文揭露餐廳的惡劣行為，「多謝報料，功德無量」、「離哂大譜喎！！！有冇疫情都超級唔衛生囉！！！」，亦有網民擔心其他菜式也曾二手重用，「水煮魚啲湯汁一定也是二手」，引發不少網民憂慮。👇👇👇即睇下圖事主講述詳細事發經過，以及網民留言鬧爆餐廳👇👇👇

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根據事主上載至fb的圖片，顯示店方透過fb inbox向他道歉，並指已將涉事電飯煲的白飯倒掉，。不過事主不滿店方向食環署講另一個版本，「如果只係放喺電飯煲隔離點解你inbox唔講？點解要倒晒啲飯呀？？點解要同我道歉？？」，並批評店方只顧盈利，新冠疫情下仍缺乏衛生意識。

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