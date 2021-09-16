三餸一湯，白飯任裝是不少家庭的晚餐標準配置，但是白飯總給人容易變胖的印象，日本健康飲食專家柏原ゆきよ提出，只要每一餐維持白飯和餸菜的黃金比例為6:4，有助維持身形和體重不易增加。日本中京電視台綜藝節目《それって!?実際どうなの課》請來搞笑藝人チャンカワイ實測在3日內，一日三餐分別共進食9碗、10碗和12碗白飯，結果發現體重有驚人變化？



（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

柏原ゆきよ提出「6:4白飯黃金比例」，意思是每餐白飯的比例需要佔6成，其餘配菜則佔4成。今次實測中，每份餐點會提供一碗雜菜味噌湯，確保攝取足夠的蔬菜纖維；又會要求チャンカワイ在進食時增加嘴嚼次數，促進腸胃吸收。

（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

第一天的測試中，節目安排的早午晚餐分別是炸豬扒定食、餃子定食和牛扒餐，白飯和配菜的比例經過精密計算。以炸豬扒定食為例，白飯的份量約為470克，而炸豬扒和味噌湯的份量則合共約300克，即達到「6:4白飯黃金比例」。完成第一天的測試後，チャンカワイ的體重會有甚麼變化？

（《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

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專家又提醒，今次實測的情況比較特殊，在一般情況下，建議男性每天進食的白飯份量約為875克至1,050克，女性則為700克左右。飲食習慣因人而異，最重要都是要以身體狀況為先，有問題記得要先向專業人士查詢！

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