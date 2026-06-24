咖啡中暑｜日男咖啡當水飲中暑昏迷！醫揭1習慣極危險早餐都關事

中暑原因｜夏天室外猛烈的陽光足以讓人焫著，不少上班族都會選擇飲一杯冰凍咖啡，想消暑之餘，又可以順道提神。有日本節目曾解構中暑個案，提醒各位千萬不要將「咖啡當水飲」，加上都市人一個常見的壞習慣，即使留在冷氣房內，以為消暑卻變中暑！



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日男咖啡當水飲中暑昏迷 原來是這個原因

不少上班族都會在炎夏飲冰凍咖啡，打算消暑又可以提神。（節目截圖）

日本電視台綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》早前播放的夏日特輯中，重現一宗真實的中暑個案，主人公卓（Takashi）是從事銷售工作，每天都會駕車到不同地方探訪客戶。雖然炎夏的酷熱天氣高達攝氏32度，但是大部分時間，他都可以在車內享受冷氣的涼風吹送，不用日曬雨淋。

（節目截圖）

工作期間有定時進食午餐，又會飲咖啡來補充身體水分。不過有一天，突如其來的疲勞伴隨著頭痛、嘔吐感、手腳軟弱無力等症狀向他襲來。待他重新恢復意識時，已經身處醫院。醫生解釋，Takashi出現以上的病症甚至失去意識的原因，是因為中暑。但是，他明明一直身處有冷氣的車廂，為甚麼都會中暑？

👇即睇節目解構原因👇

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其中一個原因，就是他用來補充水分的凍咖啡。醫生解釋，一旦體質易受咖啡因影響，排出的尿液會多於飲用分量。即使身處室內環境，當身體水分不足就會容易出現脫水症狀，導致脫水。此外，打工仔每天早起趕出門，好多時都會忽略食早餐的習慣！但其實早餐也很重要，食物可為身體補充每日所需的鹽分和礦物質。

咖啡之外，紅茶和綠茶都不適合用來補充水分，對預防中暑沒有幫助。加上在炎熱的夏天，排尿時流失的鈉質和礦物質會大量流失，因此即使留在涼爽的地方，都有機會因為脫水而中暑。

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