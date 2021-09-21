因疫情影響闊別兩年，香港迪士尼樂園再次舉辦Halloween派對！《香港01》旅遊頻道記者到場率先玩「反轉迪士尼」萬聖節派對，當中有不少都是今年限定活動！記者整理了5大必睇重點打卡位、萬聖節限定商品，更會教你如何免排隊玩機動遊戲！想知記者推介打卡位以及入場6個必知貼士，即睇下文啦！



迪士尼萬聖節派對回歸！（羅國輝攝）

迪士尼樂園於9至10月舉辦 Halloween Time「萬聖重來，反轉迪士尼」萬聖節派對，分為「可愛趣怪」以及「詫魅神秘」兩個主題，在日光時間時是「可愛趣怪」主題，在「Halloween詫趣花園」和迪士尼角色打卡、米奇Halloween玩轉大街派對等趣怪活動；而晚上則是「詫魅神秘」主題，除了有「Halloween詫趣花園」夜間版可以和惡人角色打卡之外，更有重頭戲——「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演。

《香港01》旅遊頻道記者到場率先玩「反轉迪士尼」萬聖節派對，精選了不可錯過的5大必睇重點位，例如在樂園各處都能見到的迪士尼人物與南瓜裝置、「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演、Halloween詫趣花園、萬聖節巡遊以及萬聖節限定美食等等。👇👇👇點圖即睇萬聖節派對靚相及5大必睇重點位！👇👇👇

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萬聖節派對期間，一定吸引不少人去樂園玩，如果想免排隊玩樂園設施，可以購買優先通行證，就可以玩遍迪士尼樂園！另外，萬聖節期間更有大家未必知道的隱藏「Trick or Treat活動」，可以免費獲得萬聖節糖果！👇👇👇如何買優先通行證？點圖即睇6大入場必知貼士！👇👇👇

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除了萬聖節派對限定活動外，還有迪士尼樂園更推出萬聖節限定商品讓大家掃貨！記者精選了10個禮品推介，都是萬聖節限定的商品，例如米奇美妮萬聖節造型公仔、萬聖節夜光扣針、夜光紋身貼紙，迪士尼迷一定要收藏！👇👇👇點圖即睇記者推介萬聖節限定商品！👇👇👇

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香港迪士尼樂園



Halloween Time「萬聖重來，反轉迪士尼」



開放日子：即日起至2021年10月31日（逢星期二及四關閉）



特別開放日子：2021年9月30日及10月14日



延長開放日子：2021年10月22日至24日、10月29日至31日



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