【Starbucks / 星巴克】位於中環都爹利街的星巴克Starbucks以舊時香港傳統冰室為主題，裝修充滿懷舊風情，不少遊客來香港旅遊時都會特地到這裡打卡，不過最近星巴克於官方Facebook專頁宣布這間分店將於10月中停止營業。對於這麼有香港特色的一間分店即將消失，不少網民都大感可惜。



最近星巴克於官方Facebook專頁宣布這間分店將於10月中停止營業。（Facebook @ Starbucks Hong Kong 截圖）

都爹利街分店以香港舊時的冰室為設計主題，店內可見古式拼貼磁磚牆壁、卡位、雀籠等元素，牆上還貼有模仿茶餐廳的手寫餐牌。分店更獨家供應多款本地特色美食，包括牛油菠蘿包、咖啡蛋塔、紅豆砵仔糕等。

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不過這間充滿老香港本土味的分店即將消失，不少網民得悉這個消息後紛紛留言表示可惜，有人回憶「曾經喺度影過結婚相」，更有遊客表示本來打算待疫情過後，到訪這裡，可惜現在已經沒有機會。

其實除了中環都爹利街的分店，全球各地還有很多特色門市，很多都會像香港一樣加入當地的特色和文化，日本有間更曾於全世界眾多分店中脫穎而出獲得Store Design優秀賞！立即按圖看看全球超靚20間Starbucks☕👇👇

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