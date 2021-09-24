【微笑裝置 / 打卡好去處 / 太空館 / 西九文化區】最近大型國際藝術裝置「FriendsWithYou」於9月23日開始展出多個微笑裝置，包括位於西九文化區的巨型充氣公仔以及太空館「微笑菠蘿包」，各個微笑造型都超可愛，打卡必去！另外，油尖咀亦有新開打卡點，包括砵蘭街粉紅休憩花園以及《K11 Art Mall Design Fest 2021》，都是打卡好去處，即睇下文mark低心水好去處！



最近「FriendsWithYou」於9月23日開始展出多個微笑裝置。（資料圖片）

【1】「 FriendsWithYou 」微笑裝置

最近旅發局與大型國際藝術裝置「FriendsWithYou」合作，於9月23日開始至10月14日，於西九文化區藝術公園及太空館展出多個微笑裝置，最吸睛當然是太空館的巨型「微笑菠蘿包」！太空館的菠蘿包外型貼上Friends With You系列「 Happy World」角色的招牌笑臉，為期三個星期，供市民打卡欣賞。另外，在西九文化區都設有微笑裝置，12個巨型「 Happy World」角色的充氣公仔會在海濱長廊展出，十分可愛！😍😍點圖睇超可愛微笑裝置靚相👇👇👇

+ 11

大城小區西九龍 ──「 FriendsWithYou 」大型裝置藝術



地點：西九文化區藝術公園、太空館



開放日期：2021年9月23日至10月14日



西九文化區裝置開放時間：11:00 - 21:30



【2】《K11 Art Mall Design Fest 2021》

尖沙咀K11 Art Mall又有展覽！K11 Art Mall於9月24日開始展出《K11 Art Mall Design Fest 2021》，展覽佔地3000呎，展出過百本地及國際設計師的作品、市集及工作坊。不止有展覽睇， 更設有7米長的藍紅螢光色隧道，展出孔版油印插畫，供大家打卡！展覽免費入場，大家要把握機會去打卡！😍😍點圖睇《K11 Art Mall Design Fest 2021》打卡靚相👇👇👇

+ 6

《K11 Art Mall Design Fest 2021》



地點：K11 Art Mall 1樓 121 號鋪



開放日期：2021年9月24至26日、10月1日至3日、10月8日至10日



開放時間：（星期五）16:00-19:00

（星期六、日及公眾假期）12:00-19:00



【3】砵蘭街粉紅休憩花園

最近旺角砵蘭街休憩花園經過翻新後重開，新設計以桃紅色做主題，引來不少網民關注，當中評價好壞參半，有網民指全部設施都選用桃紅色「好尷尬」，有人更形容與Netflix韓劇《魷魚遊戲》裏的場景「撞樣」，但亦有街坊讚有新鮮感、有生氣。原來翻新是由年輕設計師負責，將原有設施加入全粉紅色創新元素。花園翻新後，多個名人、KOL都有去打卡，徐濠縈更以一身粉紅裝去打卡 ！👇👇👇點圖睇砵蘭街粉紅休憩花園到底靚唔靚？👇👇👇

+ 6

砵蘭街休憩花園



地址：旺角砵蘭街



「 FriendsWithYou 」微笑裝置只會展出至10月14日，大家要把握機會和超可愛「微笑菠蘿包」打卡！

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍同場加映：全港3大新開好去處😍

最近有不少新開好去處，十分適合晴天去影靚相，Blue Bottle於8月25日至11月21日在沙田新城市廣場推出期間限定店，不但將露營車設為咖啡餐車，更設有8000呎戶外露營區以及兒童及寵物同樂園，不論是和閏蜜、情人，還是毛孩來打卡都得！🏕️🐶🏕️露營區超靚！按圖看Blue Bottle限定咖啡店靚相及設施👇👇👇

+ 4

想知其他新開打卡好去處推介？即點👉👉👉全港3大新開好去處 必去Blue Bottle沙田限定店 中環街市打卡