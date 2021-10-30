東京長命寺古井能看見自己死期？流傳大學生被惡作劇後第二天過世

今晚的涼涼節怪談又要來實際走訪大家又怕又愛看的東京鬼地方啦！這次介紹的地點，其實對香港朋友來說可能比較沒有這麼有名，不過在東京過去可是一個滿有名氣，也曾出現在節目中，這是許多日本恐怖故事的原型：能見到自己未來與死期的「長命寺姿見之井」。（實際取財時間：2019年8月）



能預見自己的死期的古井

在網路上流傳著關於長命寺中一處古井的恐怖故事：

在長命寺的「姿見之井（姿見の井戸）」，有著往井中窺見自己容貌的話，就能看見自己死期的傳說，若是窺視的時候水面映照的臉是模糊不清的話那就是距離死亡近了......

在網路上甚至有「研究神秘學的大學生們前往探勘，其中一名同學因為窺視井面時被惡作劇丟了石頭在井面中後，第二天便發生事故過世」的謠傳。

這個神秘的古井位於東京的練馬區的長命寺之中，長命寺是高野台真言宗的寺院，最早可以追溯到四百多年前，後北条氏一族為了祭祀空海（弘法大師）所建造的。

至於寺廟中這口井為何會有這樣的傳聞，這就是今晚東京靈異特區要去為大家搜羅的目標囉！

點圖放大看東京長命寺內部，以及這口神秘的古井▼▼▼

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如何前往長命寺？

要前往長命寺最便利的方式就是搭乘西武新宿線，來到「練馬高野台」車站，徒步只需要七分鐘便可抵達。從外觀看上去像是一個小小的寺院，但是一進入寺廟內，才赫然發現其實長命寺的腹地非常大。

筆者是從長命寺的東門入口進入的。一進入寺院中右手邊能看寺院本體。

一進來長命寺之中，筆者除了拍照取材之外，當然最重要的就是尋找我們目標的姿見之井啦，不過才進來走了幾分鐘筆者卻發現這的寺院比想像中還要大得多，而且.....還擺置著滿滿的石雕像！

原來，長命寺可是因腹地之中有許多石佛像而廣為人知，在這個寺院之中擺滿了各個石佛、石塔、石觀音、石菩薩等石雕像，其原因乃是因為長命寺是模仿日本佛教聖地高野山奧之院的擺設，這個地方也素有「東高野山」之稱。

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關東地方著名「靈場」

講到東高野山，就必須先提一下真正的高野山其實位在和歌山縣，是當年嵯峨天皇賜給空海作為佈道、修禪的場地。而在江戶時代時的長命寺，也正因為興盛佛寺而有著「東高野山」的山號，這也是這附近的地區被稱作「高野台」的原因。

東高野山——也就是長命寺，是江戶時代關東地方非常有名的靈場之一，而被人信仰著。在日本，所謂的靈場是指靈魂、靈脈聚集之所，信仰之力的集中所在，雖然說是靈魂，但其實靈場並沒有負面的意思，反而是佛教修道者在巡禮中會追尋前來修煉的地方。

說完了這麼多，筆者也終於在廣大的長命寺中，找到了我們今晚的主角！

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井中的景色

寺院的角落，靜靜地坐落著一口古井，顏色看上去比較年輕的石碑標示著這口井的名稱與它的傳說。不過仔細一看，上面的謠傳似乎跟網路上傳說的恐怖傳說有些出入：「從前傳說著若是在井中望見自己的臉的話，能夠活得長久。」感覺官方的說法似乎沒有這麼可怕呢。

當然最關鍵的就是筆者要來親自體驗一下這個窺井的步驟啦。

雖然說寺方為了要防止有太多傻瓜掉進古井做了鐵網有些煞風景，不過區區的鐵網是不會成為窺視的阻礙的！

那麼，一起來看看井裡有什麼吧？

筆者的未來，看起來似乎是一片漆黑，黯淡無光啊......由於井太深了，雖然勉強能望見底部有水光，不過筆者的眼力跟相機，怎麼樣都捕捉不到那一點點反光究竟映照著什麼，看起來筆者的未來是短命還是長命仍是不得而知。

在筆者看完水井，抬起頭才驚訝的發現，在古井的後方......是一座墓園啊！

這也難怪為什麼長命寺的姿見之井也是網路上年輕人榜上有名試膽大會熱門景點，如果是在晚上的話，一個空蕩的寺院全都擺滿著滿滿地藏菩薩、佛像，再加上一個詭異的古井再附加一片墓園，真的是完美的恐怖體驗之旅呢。

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遍佈日本各地的神奇古井

經過筆者查證，其實在日本很多地區都有著關於「姿見之井」的傳說，而長命寺只是東京最出名的「姿見之井」而已，長命寺的水井，其實也是模仿在高野山本家的「藥井」的存在。在江戶時代，高野山奧之院的藥井，也被流傳著「若是在井中無法看見自己的倒影，將會在三年內死亡」之事。

江戶時代的日本人似乎是非常愛用古井來嚇壞大家，其中一位江戶時代有名的旅行家菅江真澄在男鹿遊覽記中，也描述赤神神社的古井也能夠拿來占卜自己的命長不長。

除了占卜長不長命之外，日本各地還有「看到臉的話代表這個月會有財運」、「看到臉的話今年會很健康」之類的「姿見之井」，等著愛占卜的朋友們前來挑戰喔！

最後，放一個在深夜長命寺試膽的影片來做結束，雖然沒辦法立刻飛到日本試膽一下，先看看影片來過過乾癮吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】