日本怨靈之首　連政府也避開的平將門首塚　原來日本人當佢神咁拜

口袋日本與Japaholic編輯部百無禁忌地實際走訪在東京最有名最陰森的試膽地點，而我們試膽大會的目標，就是在號稱日本最強怨靈，足以嚇退日本天皇、政府、財閥、甚至連美軍都畏懼的「平將門」首級埋葬之所在，平將門首塚。（實際取材時間為2019年７月。）



平將門首塚：東京最強靈異地點

對現代社會的都市人來說，幽靈鬼怪之事都是不科學的迷信，但實際上在日本，政府等公家機關對待這位「平將門」首塚的態度與尊敬，可能讓人感到不可思議，甚至連2020東京奧運而規劃的再更新工程之中，政府機關也不敢在這位「平將門」頭上動土，究竟這只是訛傳，還是真有其事？口袋日本不畏困難的搭上了飛機前往位於東京大手町的平將門首塚來一探究竟……

在這之前，平將門到底是誰？

平將門為日本三大怨靈之首，當然他不是子虛烏有，而是真實存在的歷史人物。平將門的平氏，是日本四大姓：源、平、藤原、橘，中的一姓，為古代天皇的後代之一，流著天皇血統的平將門是自身領地——下總國（今千葉縣與茨城縣一帶）中果敢英勇的強豪，卻因為平將門聲勢過大，得眾人心而遭人嫉妒，因而被陷害掛上了謀反污名，平將門迫於無奈也氣憤於朝廷，因此對朝廷揭竿而起，成為了第一位也是唯一公然與京城作對並自稱新皇的逆賊，史稱「平將門之亂」。然而這場叛亂的結果，因為天皇祭出重賞平將門的項上人頭，即便平將門再怎麼勇猛，最終還是死在亂箭之中。戰死後，被視為罪惡逆賊的平將門首級被砍下運往京都，於獄門示眾。

傳聞平將門的頭顱三天三夜都沒有腐敗，且雙目睜開。在這之後，首級為尋求身體，而大發怒聲，更憤而飛向天空。但途中力氣耗盡，途中落在了武藏國芝崎村附近，也就是今天的東京大手町一帶，輾轉千年成了如今我們所看到的平將門首塚。

在平將門首塚周圍，一直圍繞著詛咒、作祟等傳言，據說在關東大地震後為了重新建設，曾要移走首塚，但卻導致相關人物甚至是財務大臣也離奇身亡而施工作罷。甚至在二次大戰後美軍駐日接管，在平將門首塚附近施工也遇到了一連串的事故而停擺，也成為了全日本最出名的怨靈。

昭和時代作祟令政府投降 如今仍有不少日本人參拜 點圖看看平將門首塚真面目▼▼▼

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出發尋找首塚去

為了探究平將門首塚的真實性，不怕死的筆者抱持著敬畏之心出發前往探勘，平將門首塚位在東京大手町，熟悉的人都曉得大手町是高樓大廈林立的辦公地帶，這樣的地區中要怎麼和陰森鬧鬼的首塚劃上等號，實在是讓人有些狐疑。筆者搭乘地鐵來到大手町站，從C6a出口，是最近的路線，走路只需要幾分鐘……雖然是這樣沒錯，但因為取材時，一出地鐵發現周圍全都因為2020年東京奧運而開發施工而根本認不得路，讓筆者稍微迷路了一下，因為繞了幾圈都只看到被白色柵欄包圍的施工地，感覺完全不像是會有什麼千年古墳存在的地段，讓人開始狐疑自己是不是走錯了路。

最後筆者決定開口問工地負責指揮交通的大叔們：「不好意思，你知道平將門的首塚在哪嗎？」抱持著大概會被一問三不知的狀態開口詢問，但結果卻讓人意外。

「將門塚嗎？啊，你要去那裡啊，就在前面附近，被工地圍繞住了很難找吧，但你往前就可以看到了喔。」對方這樣回應，這讓筆者的採訪魂發作，順著這條路，乾脆在假裝成外國旅客問了兩個上班族。

沒想到每一位路過的人，都明白確切的指出了首塚的方位。

就這樣，在意外親切的東京大手町上班族、工地大叔們的指路下，筆者終於來到目的地。

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平將門首塚的真面目

平將門首塚第一次看到時，是完全被前後左右工地包夾的狀態，只有這一處石階上種植著綠樹讓人覺得有些空間錯置之感。這立刻讓人聯想起關於首塚作祟的傳聞，的確是——沒有人敢侵犯將門公的棲所。

在首塚外插著的旗幟，是神田明神神社遺址的標誌，在過去這裡尚未開發之前，首塚這附近有著供奉平將門的神社，但隨著時代變遷，神社也得因為國家的開發而搬家，但唯獨首塚留了下來。

在這裡看板敘述著平將門首塚的由來，這樣歷史的保存紀錄所記載的史料，竟然一本正經地將飛天頭顱的事情向大家娓娓道來。而看完了由來，再往前兩步，立刻就能看到期盼已久的主角了。

平將門首塚真面目，上頭還有著鮮花與供品，有酒、有點心的風格，跟香港祭祖的傳統也很相似。

首塚就是一個簡單的墓碑，上頭左起是降伏平將門的僧侶為他取的法號「蓮阿彌陀佛」，正中央的題字則是「南無阿彌陀佛」，因為關東大地震的關係，現在我們所看到石碑是昭和初年所重置的墓碑。

筆者斗膽向前近拍，據說過去曾有搞笑藝人對墓碑做了不尊敬的舉動然後事業就走下坡了。

在墓碑左右兩邊，能夠看到一堆青蛙——其實，這些並不是青蛙，而是日本蟾蜍（ヒキガエル），會這樣擺置有兩種說法，第一是因為青蛙的日文與歸來相近，當初首塚就是歸回故鄉尋找身體，因此有這樣的雙關。第二則是因為平將門的女兒——瀧夜叉姬擅長使妖術操弄蟾蜍而設置的。在過去曾發生過綁架事件時，人們會特別祈求孩子們能平安歸來而供奉著青蛙，另外聽說被公司降職的人來這裡參拜的話，也有可能會平安回到本社。

在墓碑左側樹上，被人張貼著一則昭和時代的新聞報導，敘述著在昭和時代因為想要遷移首塚而發生一連串的作祟，讓政府大臣也投降的事蹟。看起來，這些並不只是傳聞，而是確有其事，能夠作祟讓政府也屈服的，大概也只有平將門做得到了吧。

在墓碑後的小塚，似乎是原先首塚的遺跡本體。

地點資訊

■名稱：平將門首塚

■地址：東京都千代田区大手町一丁目2番1号

■交通方式：地鐵大手町站C6a出口，步行約3分鐘



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從怨靈變成守護神的將門公

雖然說小心翼翼的來到了這裡取材，筆者覺得最新鮮的還是在拍照的過程，不斷有三三兩兩的日本人進來參拜，經過筆者厚臉皮的詢問，其中一名年輕上班族是因為離鄉來到了大手町上班，因此特別來這裡參拜，祈求平將門給他順利的好運。而另一位年紀西裝筆挺的大叔，則表示因為出差難得經過這裡，他曉得大手町平將門首塚是很有名的，因此特別繞路來到這參拜。可見平將門在日本人心中的知名度與重要性。

仔細一看發現供品中，有給將門公的耳塞，還貼心的留言給將門公希望他能繼續安靜地熟睡在這裡。

即便圍繞著作祟、詛咒的傳聞，在日本人的心目中，比起怨靈，平將門似乎更像是一個強而有力的神明，能守護亦能帶來懲罰。甚至在平將門的故鄉，坂東市還會年年舉辦「將門祭」，風光十足的待遇，不曉得這位最陰森的怨靈是否已經平息了千年前的怒意了呢？

最後筆者也決定祭出代表緣分的五元日幣，學著這些日本人虔誠地參拜。筆者的願望……就是希望這篇文章能夠被大家喜歡囉！

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