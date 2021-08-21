七月鬼節｜日本人也怕的青森恐山靈場：供奉往生孩童　冥河也在這

筆者在幾年前在決定去青森玩時，規劃行程前詢問了一下日本人的意見「青森有什麼好玩的？」結果大家給我的回答都是「除了蘋果以外想不到別的了。」這讓筆者不禁想起在前陣子青森觀光局曾做過的系列可愛海報──「青森可不只有蘋果而已」。

是的，位於北邊的青森其實並不只有蘋果，而有著相當豐富特別的景點，而這些景點其實並不會是一般觀光客會選擇前往的，甚至連日本本國人也是這樣。



日本人聞之色變的青森景點：恐山靈場

如果有機會在青森待上一天以上，當然要盡可能地去平常去不到的地方，首推就是雖然有名但日本人聞之色變的──「恐山靈場」啦！

為什麼會聞之色變呢？因為身為日本三大靈場（編按：指靈魂聚集之處，在日本通常指神社、寺院或墓地）之一的恐山靈場，有名的不只是所謂的能量景點，還有傳說中陰間與陽世的分隔的冥河「三途川」以及三途川的河原「賽之河原」，一連串數之不盡的「地獄巡禮」等等，風景相當淒涼且有許多靈異相關的傳聞。

出發去恐山靈場，真的好遠！看看交通方法和周邊自然景色（按圖了解）▼▼▼

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這間外貌普通的寺廟和靈場，到底是怎樣的？為何小編不是感到恐怖，而是感受到淡淡悲戚？（按圖了解）▼▼▼

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值得來一次的特殊冷門景點

雖然我們並不是帶著任何宗教意義地前往該地，但宗教的力量與似有非無的這些傳說，或許真的能夠帶給逝去親人的心靈更多安慰吧！恐山雖然冷門，卻是個非常美且非常特別的地方，有機會到青森，請一定要去看看。

（編按：撰稿時間為疫情前，出發前請詳閱香港與日本當地的防疫旅遊法規與景點現況。）

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