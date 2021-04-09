日本5大猛鬼禁地：過隧道車上多咗個人　最恐怖7人組遇上必死無疑

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-09 21:30

松竹藝能搞笑藝人松原田螺，為了在競爭激烈的演藝圈中生存，在《北野誠的你們不要去啊！》的節目企劃中成為專住凶宅的藝人，逐漸聲名鵲起。以他親身經歷的凶宅、靈異景點走訪著作《凶宅怪談：人可怕還是鬼可怕？》不但熱賣再版十四刷，也已經改編為電影《凶宅怪談》，由龜梨和也主演。

在這裡筆者也精選出五個松原先生介紹的五大靈異景點，看看這些景點流傳哪些嚇死人的恐怖現象，而大膽前往挑戰的松原一行人又遭遇到那些離奇的事情。

凶宅藝人親身經歷 盤點日本五大猛鬼禁地（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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還想看到更多驚魂歷險與靈異景點的介紹嗎？從松原田螺的出版著作中好好一探究竟吧！共收錄206處靈異禁地的豐富故事與傳說。

在疫情解封後，若想親自走訪這些日本人也愛又怕的靈異景點，這兩本書也是最方便的參考指南，但提醒讀者朋友們務必愛惜生命，不要輕易冒險……

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