黃泥涌樹木研習徑｜平坦易行適合親子遊！沿途認識逾20種有趣植物

黃泥涌樹木研習徑是金督馳馬徑的一部份，全徑共介紹了30種植物。除了傳統的資料傳意牌外，在近畢拉山道一段還有供遊人「複習」用的問題牌，甚有新意。全徑皆由石塊或混凝土鋪設，行走起來全無難度，沿途可欣賞到黃泥涌峽附近一帶的景色。

長度：2公里 時間：1小時



黃泥涌樹木研習徑的起點位於黃泥涌水塘公園對面的停車場後方，徑內所介紹的植物中較特別的有烏毛蕨、兩粵黃檀和綠蘿。遊人在起點可遠望聶高信山，那是觀察蝴蝶登峰的熱點。

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上山途中所經過的林木保存完好，是觀鳥的好去處。在接近尾段有一個十字路口，沿指示牌可以走到畢拉山道的終點，而上山方向則可接行大潭郊遊徑，或沿樓梯下行往大坑道。

導賞點：雀鳥

沿途有不少溪澗流經這條樹木徑，因此原有濕潤的土壤和茂密林木內，有不少林鳥活動，最大膽的是黑領噪鶥，牠們會成群結隊的欄在路中心，如果行友人數不多和保持安靜的話，便可以趁機觀察牠們的動態。除了黑領噪鶥外，沿途還有大山雀、相思、畫眉和鵲鴝等，為你提供伴遊服務。

設施：傳意牌、問題牌。



交通資料

起點：乘搭新巴63號*（於港鐵炮台山站上車）、城巴6號（於中環交易廣場上車）、41A號（於北角碼頭上車）、76號（於銅鑼灣摩頓臺上車）或專線小巴5號（於銅纙灣駱克道上車），在黃泥涌水塘公園站下車，步行往起點。*只於星期一至六行駛

終點：沿畢拉山道行至畢拉山徑站，乘搭城巴11號回中環



黃泥涌樹木研習徑（郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：黃泥涌樹木研習徑】

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