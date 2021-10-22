【旺角好去處 】相信大家小時候必定有看過《天線得得B》這套卡通，最近這套童年經典動畫於旺角舉行展覽！潮流玩具平台kkplus聯乘品牌POP SUNDAY舉行「天線得得B」正式授權藝術作品展覽，展出多款得意作品，現場更有1.8米高的可愛LaLa打卡位！



展覽以復古的士高Disco作主題，展出多款《天線得得 B》系列藝術玩具供粉絲打卡，包括門口的1.8米高LaLa、閃閃天線得得 B塑像、半透明LaLa塑像等。

1.8米高掩面LaLa

天線得得B Super Star 明星系列塑像

現已於kkplus接受預訂， 10月到貨。 售價：$1180/1個

天線得得B Burger Bomber LaLa 塑像

2022年第1季度發貨，售價：$1380

天線得得B下午茶時間LaLa 半胸像

2022年第1季度發貨，售價：$1380

天線得得B 未來機械人電鍍版本塑像

2022年第4季度發貨，售價：$2280

天線得得B融化LaLa 塑像

2022年第3季度發貨，售價：$3800

天線得得B 陶藝香薰座

2022年第2季度發貨，售價：$2980/1個

現場還有迪士尼米奇朋友木雕家系列及本地原創設計師及插畫家Foon Wong的原創全新角色「功夫三腳貓」，全部都好可愛！

kkplus

地址：旺角亞皆老街8號 朗豪坊L12 05-011號舖及POP-UP STORE

電話：3580 0656

營業時間： 中午十二時至下午九時（星期一至四） 中午十二時至下午十時（星期五至日及公眾假期）

展覽日期：10月22日至11月15日



😋同場加映：旺角馬祖無限時邊爐！😋

【旺角打邊爐】台式火鍋店馬祖旺角分店推出無限時放題火鍋放題，有19款湯底及超過60款肉類及配料供應，包括安格斯牛肉、西班牙黑毛豬、精選海鮮、台灣鴨血、手工丸類等，套餐價錢最平每位$239，就可以食足9小時！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）



馬祖本身主打台式藥膳湯麵和一人火鍋放題，最近旺角分店更推出無限時火鍋放題，最平的套餐價錢為$239，即可慢慢食足9小時！放題套餐有19款湯底供應，除了有藥膳椰子雞湯、蟲草花桃膠雞湯、花雕清雞湯等養生之選，還有爆漿熔岩芫荽豆腐鍋、番茄麻辣湯等重口味人士的最愛！

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