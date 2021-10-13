旺角美食｜復古茶室推萬聖節下午茶　全手工製作小鬼造型超可愛

【旺角美食】臨近萬聖節，不少特色餐廳都紛紛推出萬聖節主題的餐點。旺角一間復古英式茶室最近推出全新英式三層架下午茶，以萬聖節作為主題供應手工製作的餐點！不但有手工製作的可愛小鬼造型蛋白餅及其他精選手作咸甜點，室內的復古裝修和貓貓店長也是打卡的好選擇，配上各式英式紅茶別有一番情調。



（圖片來源：IG@ksreviewhk）

主打英式三層架下午茶、各類正宗英式茶品及和洋料理，向來有不少熱愛英式紅茶的忠實粉絲。臨近萬聖節，推出了萬聖節主題的英式三層架下午茶，取名為「白日夢魘 Daynight-mare」，以全新手工製作的萬聖節造型和英式茶品登場，可愛精緻造型的咸甜點更多達11款，每位更可獲精選迎賓茶。

「白日夢魘 Daynight-mare」萬聖節主題英式三層架下午茶。（圖片來源：Papillon帕比安紅茶書室 Faceook）

萬聖節主題英式三層架下午茶為兩位用，每位可獲以不同水果調配的梳打精選迎賓茶「愛蜜麗之吻」一杯。

下午茶架共有11款咸甜點，每款都以萬聖節造型登場。包括三眼怪造型的「三眼碌碌紫薯吉士泡芙」、可愛小鬼造型的「幽靈蒙布朗」、不同口味的司康餅及薄切薯頭夾肝醬等。所有餐點均為店家手工製作，特別造型的餐點可說是每份獨一無二。

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下午茶定價為$518（2位用），人均$259，跟配指定英式茶品一壺，亦可補差價加配其他茶品。供應期為即日起至11月7日，於下午14：00-16：00及16：30-18：30兩個時段內供應，需提前預約。在萬聖節主題期間，亦推出各項萬聖節活動，包括期間限定的晚餐及紅茶、主題佈置、交換糖果時段以及偶爾會送出或推出神秘餐點、甜品和特飲。

（圖片來源：Papillon帕比安紅茶書室 Faceook）

「Papillon帕比安紅茶書室」以復古及傳統英式紅茶書室為主題，室內佈置採用木製桌椅、英倫花紋的窗廉和裝飾、各式掛畫等，更設有讀書角落提供不同書籍供客人閱讀，充滿古時英倫書室感覺。而且有多隻貓店長坐鎮，可以渡過特別的時光之餘打卡也是不錯的選擇。

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「Papillon帕比安紅茶書室」非常著重紅茶，所有店員需要進行課程學習英式紅茶的知識和沖泡方式等，更會為客人親自泡茶和推薦。同時，店家會定期精選及更新不同英式茶品，選擇甚多。店家亦會定期舉辦不同的讀書會、茶會或是紅茶相關的課程和活動，甚有特色。

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除了定期推出不同主題的英式三層架下午茶外，「Papillon帕比安紅茶書室」亦提供不同和洋餐點，更有由店員親自創作的不同口味手工甜點。所有餐點均為店員親自製作，別具心思。

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Papillon帕比安紅茶書室

地址：花園街62號1樓

營運時間：14：00-21：00（逢星期一休息）

「白日夢魘 Daynight-mare」萬聖節主題英式三層架下午茶

供應日期：即日起至2021年11月7日（14：00-16：00及16：30-18：30兩個時段內供應）

價錢：$518（兩位用）$288（一位用）

*需於至少三個工作天前預約

預約方式：Facbook inbox／62047863



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【觀塘美食】各位抹茶有福了！位於觀塘的Angel & Devil最近推出了新主題英式二人下午茶，以抹茶配搭黑芝麻為主題，人均只需$139，性價比超高！而且餐廳設有超大露天雅座，打卡一流！



觀塘的西餐廳Angel & Devil最近推出了新的主題英式二人下午茶，以抹茶配搭黑芝麻為主題。（圖片來源：Angel & Devil）

Angel & Devil向來以餐廳的環境作招徠，店內裝修走西式餐廳常見黑白紅風格，配合燈光和飛標機等，而且空間感十足，營造出輕鬆的氣氛。店外是面積非常廣闊的露天雅座，不論是和另一半前往還是一班朋友聚會也是不錯的選擇。

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Angel & Devil這次推出的抹茶×黑芝麻下午茶《當抹茶遇上黑芝麻》一共有十款精選咸甜點，使用嚴選日本抹茶及黑芝麻炮製，賣相亦非常精緻。

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