旺角馬祖無限時邊爐！$239起食足9個鐘 任食逾60款配料+19款湯底

【旺角打邊爐】台式火鍋店馬祖旺角分店推出無限時放題火鍋放題，有19款湯底及超過60款肉類及配料供應，包括安格斯牛肉、西班牙黑毛豬、精選海鮮、台灣鴨血、手工丸類等，套餐價錢最平每位$239，就可以食足9小時！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）



（馬祖台灣養生湯麵館@Facebook）

馬祖本身主打台式藥膳湯麵和一人火鍋放題，最近旺角分店更推出無限時火鍋放題，最平的套餐價錢為$239，即可慢慢食足9小時！放題套餐有19款湯底供應，除了有藥膳椰子雞湯、蟲草花桃膠雞湯、花雕清雞湯等養生之選，還有爆漿熔岩芫荽豆腐鍋、番茄麻辣湯等重口味人士的最愛！

火鍋放題分為4種價錢，根據時段及套餐的肉類而定，價錢由$239至$479不等，可以任食安格斯牛肉、霜降牛小排、西班牙黑毛豬同西班牙無激素雞豬肉片等。免費追加的火鍋配料都有超過60款，包括各款海鮮、台灣直送鴨血、手工墨丸滑、自家製餃子等。

除了以上提到的配料，有不少食客推薦小食自家製黃金地瓜條，在香脆地瓜條中加入甘酶、番茄、香或海苔味粉，品嚐台灣夜市的滋味！打完邊爐之後，更可以自選一客Häagen-Daz或Mövenpick 雪糕。

飲品方面都有不少選擇，其中最受歡迎的是自家製冷泡茶，有黑糖冬瓜檸檬茶、愛文芒果茉莉花茶及冷泡日月潭蜜香紅茶等，清新解膩，最適合打邊爐！留意馬祖的無限時火鍋放題僅限旺角分店供應！

馬祖無限時台灣養生涮涮鍋

地址：旺角彌敦道628號瓊華中心11樓

電話：9366 6489

營業時間：星期一至星期日中午12時至下午9時（星期五至日、公眾假期及前夕，每位加$10）



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一人火鍋【1】牛大人 —— $68起任揀9款湯底

牛大人主打台式任食火鍋，其後尖沙咀分店及旺角分店相繼推出一人鍋午市套餐，共有8款餐單可供選擇，包括花雕酒雞件、上腹牛五花、澳洲和牛M5牛肩卷等。湯底方面，可以按個人喜好任選9款湯底，鍾意食辣必試麻辣鍋，亦有鳳梨雞鍋、番茄鍋、牛乳起司鍋等。午市一人火鍋套餐限時60分鐘，價錢由$68至$178不等，包自助吧任取食物和飲品，必飲自家製冷泡茶！

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