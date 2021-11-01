【東壩小巴】西貢萬宜水庫東壩小巴專線小巴9A於假日提供全日服務已有一個月，在東壩大排長龍等待小巴的情況仍沒有得到改善，有網民指有的士坐地加價，有司機叫價加至每人$200，更指有的士來來回回找第三及四位乖客湊人數，直指「亂象橫生！」



小巴公司宣佈由10月10日起，來往北潭涌和萬宜水庫東壩的東壩小巴9A會逢周日及公眾假期提供全日服務，東壩小巴於假日提供全日服務已有一個月，的士坐地加價的情況仍沒有得到改善。

（FB @ 香港行山遠足之友(吹水山谷））

最近有網民於Facebook「香港行山遠足之友（吹水山谷）」群組發文，指自己週末時在西貢萬宜水庫東壩等候小巴，當時出現大排長龍的情況，起碼有百多人在等小巴，指自己至少等了接近一小時才上到小巴，直指：「等小巴等到傻！」

事主續指，在等候過程中，發現有的士坐地加價的情況出現，有的士收每位乘客$70至$200，更指「有些市區的士（紅色的士）收$200一位，來來回回找第三及四位乖客！」不少的士為湊人數在東壩來回徘徊，導致阻路情況，影響其他進出的車輛，他直指：「亂象橫生！」

（FB @ 香港行山遠足之友(吹水山谷））

帖文引來不少網民留言，有人指「$200一個唔好去搶？」、「星期六日入東壩簡直係惡夢！」亦有人指貴價的士的現象一直存在，「我早幾年試過，結果好齊心，現場全部人罷搭，所有的士吉車喺現場，無人搭，就算回到原價正常跳表都無人搭！」

有網民認為，就算小巴班次增多，都不能解決問題：「你多小巴係無用，因為條路行唔到咁多部，疏導人流從水路著手仲好！」亦有網民教路，東壩行至北潭涌都是馬路，不太難行，不想等小巴或搭貴價的士，可以步行兩小時直接行出北潭涌。

其實，早在東壩小巴在假日開始服務的第二個週日，卻有不少網民指小巴班次極少，更有人指自己等了45分鐘仍有300人在等候，最後還是選擇乘搭貴價的士，直指「湊人數夾錢坐綠的仲好！」

詳情：東壩小巴加強假日服務仍迫爆 全線得3架車 網民：搭貴價的仲好

詳細原帖：