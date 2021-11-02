聖誕好去處2021｜荃灣Frozen聖誕裝飾登場 4米Olaf樹+期間限定店

【聖誕好去處2021】魔雪奇緣Frozen電影掀起熱潮，今個聖誕節亦不例外，愛莎皇后、雪人小白等一眾角色將於11月中起登陸荃灣荃新天地，陪大家度過聖誕！現場將會設有多個打卡位，最受矚目有4米高小白許願樹，另外更設有期間限定店，發售多款獨家商品，絕對是大熱聖誕打卡位之一！



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【聖誕好去處2021】迪士尼電影《魔雪奇緣》（Frozen）在今年聖誕繼續風靡全港。荃新天地將會於在11月16日至2022年1月2日期間，化身「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」，當中有的冰雪城堡、水晶庭園等多個區域，入面還有多個打卡位等待大家發掘！

【聖誕好去處2021】場內化身雪國，相當精緻。（圖片來源：官方提供）

最受矚目有足4米高的「小白許願樹」。許願樹上掛著過百隻極之可愛的雪人小白掛飾，到時候抬頭放眼過去滿布雪人小白的身姿，畫面相當震撼！

【聖誕好去處2021】4米高小白聖誕樹，相當矚目。（圖片來源：官方提供）

另外愛莎女王將會在「冰雪水晶庭園」中等候大家，華麗的圓拱形水晶庭院掛滿閃爍水晶掛飾，粉絲們可以把握機會於愛莎公主一齊合照。

【聖誕好去處2021】前往庭院與愛莎公主合照！（圖片來源：官方提供）

大家亦可以前往「冰雪城堡」前巧遇安娜公主。大家可以踏上冰雪階梯上一齊合照，後面背靠幻彩的城堡設計，猶如親自走入Frozen世界一樣，絕對是必去聖誕打卡位之一！

【聖誕好去處2021】或者踏上樓梯，與安娜留影。（圖片來源：官方提供）

商場積分會員更可以憑積分進入冰雪城堡內特設的「冰雪夢幻奇景」，大家可以盡情體驗360度沉浸式視覺效果，在無邊際空間中盡情打卡！

【聖誕好去處2021】「冰雪夢幻奇景」鏡面反射效果相當夢幻。（圖片來源：官方提供）

場內更特設期間限定店期間發售多款主題精品，部分更是率先於荃新天地獨家限量發售，包括最新手機保護殼、流動電話充電器連鏡盒等等實用精品，喜愛收藏《魔雪奇緣》周邊商品的朋友絕對不可錯過！

【聖誕好去處2021】場內發售多款精品。（圖片來源：官方提供）

【聖誕好去處2021】《魔雪奇緣》（Frozen）主題聖誕打卡裝飾好去處

活動：冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland

地點：荃新天地1期及2期

日期：2021年11月16日至2022年1月2日



【聖誕好去處2021】《魔雪奇緣》（Frozen）聖誕期間限定店

活動：《魔雪奇緣》（Frozen）聖誕期間限定店

地點：荃新天地1期中庭

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

