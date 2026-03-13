深圳自助餐推介｜20間必食！任食龍蝦/生蠔/刺身/360度全景$155起

深圳自助餐2026推介！不少港人趁着假期前往深圳旅遊，尋覓美食，酒店自助餐、水產店自助餐等同樣受歡迎。本文整理15大深圳自助餐推介，涵蓋不少五星級酒店水準美食，但價錢實惠，每位最平$155起，可以任食生蠔、龍蝦、鮑魚等勁量海鮮，部分更是人氣自助餐廳，同樣性價比極高！



想於深圳東門酒店留宿，亦可順道留意深圳新酒店推介、東門酒店推介、福田酒店推介。

深圳自助餐20大推介

深圳自助餐【1】深圳星河麗思卡爾頓酒店——即開生蠔+波士頓龍蝦

深圳星河麗思卡爾頓酒店 Flavorz 全日制餐廳位於福田CBD核心地帶。餐廳設計融合現代時尚風格，設有開放式互動廚房，可以欣賞現場即席烹調國際美食！自助餐亦供應鐵板燒、即開生蠔、波士頓龍蝦、香煎鵝肝、澳洲牛扒、厚切三文魚刺身等高品質食材，種類繁多保證可以回本，絕對是深圳自助餐界的「天花板」！

深圳星河麗思卡爾頓酒店 Flavorz 全日制餐廳

地址：深圳市福田區福華三路116號深圳星河麗思卡爾頓酒店2樓

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心D出口步行3分鐘

人均消費：$324起



優惠預訂👉🏻 深圳星河麗思卡爾頓酒店🍴自助餐$324起

深圳自助餐【2】深圳灣萬麗酒店——360度城景／送黑松露芝士焗龍蝦

深圳灣萬麗酒店的「燃·全日制餐廳」坐落於萬麗酒店的57樓，擁有360度全景落地窗，坐擁無敵的高空景觀，非常打卡able！餐廳裝潢融入工業風設計，主打國際風味與本地特色融合的餐點，供應蒜蓉烤生蠔、香煎法式鵝肝、龍蝦湯海鮮泡飯、現煎牛扒及羊扒等，還有冷盤海鮮、各式刺身及甜品，更送黑松露芝士焗龍蝦半隻！

深圳灣萬麗酒店 燃·全日制餐廳

地址：深圳市南山區科技南路18號深圳灣萬麗酒店57樓

交通：深圳地鐵9號線高新南站A出口步行5分鐘

人均消費：$268起



優惠預訂👉🏻 深圳灣萬麗酒店🍴自助餐$268起

深圳自助餐【3】深圳鵬瑞萊佛士酒店——魚子醬／海膽／帝王蟹任食

深圳鵬瑞萊佛士酒店Sky Café坐落於深圳灣1號的34樓，擁有無與倫比的高空海景視野，餐廳更被譽為是深圳最奢華的自助餐！Sky Café主打高品質冰鎮海鮮，提供魚子醬、海膽、帝王蟹、多種進口即開生蠔、低溫慢煮牛排、位上焗龍蝦等自助餐少見的高級食材，餐廳對於食物的擺盤亦非常講究，奢華程度有如精緻的法國料理！

深圳鵬瑞萊佛士酒店 Sky Café

地址：深圳市南山區中心路3008號深圳灣1號T7深圳鵬瑞萊佛士酒店34樓

交通：深圳地鐵2號線登良站A出口步行10分鐘

人均消費：$945起



優惠預訂👉🏻 深圳鵬瑞萊佛士酒店🍴自助餐$945起

深圳自助餐【4】深圳威尼斯英迪格酒店——異國風情戶外碳烤生蠔

深圳威尼斯英迪格酒店的Campiello 26（鄰間餐廳）位於世界之窗對面，強調「鄰里文化」與輕鬆的Bistro氛圍，環境充滿異國風情，更提供歐洲街頭風格的戶外用餐區、燒烤檔和戶外BBQ，並提供戶外碳烤生蠔、意式窯烤披薩、各式燒烤串燒、新鮮刺身拼盤等，

性價比極高！

深圳威尼斯英迪格酒店 Campiello 26（鄰間餐廳）

地址：深圳市南山區深南大道9026號深圳威尼斯英迪格酒店1樓

交通：深圳地鐵1號線或2號線世界之窗站從A出口步行3分鐘

人均消費：$369起



優惠預訂👉🏻 深圳威尼斯英迪格酒店🍴自助餐$369起

深圳自助餐【5】深圳灣萬怡酒店——自助餐+地道潮汕牛肉火鍋

深圳灣萬怡酒店Pavilion 萬薈軒主打「自助餐+小火鍋」的放題體驗，設有開放式廚房及時尚用餐環境。自助餐供應精緻西式海鮮以及地道潮汕風味火鍋，包括現切的新鮮吊龍、匙仁、手打牛肉丸等。自助餐另有芝士焗龍蝦、蒜蓉烤生蠔、避風塘炒蟹、冰鎮雪蟹腳、厚切刺身等海鮮，亦有慢烤香草羊腿、燒牛肉、廣式明爐燒鴨、鐵板香煎魚柳等熟食。

深圳灣萬怡酒店 Pavilion 萬薈軒

地址：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟B座深圳灣萬怡酒店4樓

交通：9號線高新南站A出口步行3分鐘

人均消費：$268起



優惠預訂👉🏻 深圳灣萬怡酒店🍴自助餐$268起

深圳自助餐【6】深圳福田香格里拉大酒店——歎特色蒸海鮮

深圳福田香格里拉擁有多間餐廳，而當中24小時營業的餐廳「鮮Café」，供應各式各樣的中西經典美食，當中包括各式即撈即烹鮮活海鮮、刺身和壽司等，同場還有即席燒烤，嘗多款進口肉類！店內還可歎牛羊肉火鍋、特色蒸海鮮、海南雞飯及眾多道地的中式粥品、麵食及點心任君選擇。自助甜點區內有各式各樣的美味蛋糕、慕思、糕點、班戟和窩夫！

+ 2

深圳福田香格里拉大酒店「鮮Café」自助餐廳

地址：深圳福田區益田路4088號1層

交通：深圳地鐵11號線福田站10號出口

人均消費：$301起



優惠預訂👉🏻 深圳福田香格里拉大酒店🍴自助餐$301起

深圳自助餐【7】深圳大中華希爾頓酒店——即開生蠔、螃蟹

深圳大中華希爾頓酒店自助餐，位於福田區的深圳大中華希爾頓酒店，2樓的「念」全日制餐廳，提供豐盛多樣的主題自助餐，涵蓋中式、粵式、西式、日式料理等，當中包括大大隻龍蝦、刺身、鵝肝等，更有任食即開生蠔、螃蟹、基圍蝦等各類海鮮，性價比極高。

深圳大中華希爾頓酒店「念」全日制自助餐廳

地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座深圳大中華希爾頓酒店2樓

交通：深圳地鐵2號線崗廈北站16號口

人均消費：$178起



優惠預訂👉🏻 深圳大中華希爾頓酒店🍴自助餐$178起

深圳自助餐【8】深圳大中華喜來登酒店——燒蠔／焦糖鵝肝／小龍蝦

深圳大中華喜來登酒店自助餐位於福田區的深圳大中華喜來登酒店，鄰近深圳地鐵站及福田高鐵站，酒店怡聚軒西餐廳涵蓋各式精選海鮮及中西式美味菜餚，包括刺身、生蠔、燒蠔、焦糖鵝肝、小龍蝦等，另外更有特色甜品麵包雪糕。

+ 1

深圳大中華喜來登酒店怡聚軒

地址：深圳市福田區福華路大中華國際交易廣場深圳大中華喜來登酒店東翼1樓怡聚軒西餐廳

交通：深圳地鐵1號線會展中心站A1/A2出口

人均消費：$189起



優惠預訂👉🏻 深圳大中華喜來登酒店🍴自助餐$189起

深圳自助餐【9】深圳硬石酒店——任食蝦蟹、三文魚刺身

深圳硬石酒店坐落於知名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，酒店內的Sessions全日制餐廳，提供本地新鮮食材，由廚師於開放式廚房精心呈獻佳餚，任食現切牛肉、蝦蟹海鮮、三文魚刺身、烤羊排、蒸品燉湯、甜品沙拉，全場無限量！餐廳內的裝潢和食物造型，沿襲硬石酒店的搖滾音樂風格，處處可見驚喜搖滾元素。

+ 1

深圳硬石酒店Sessions全日制餐廳

地址：深圳市龍華新區觀瀾高爾夫大道9號（深圳硬石酒店5樓Sessions全日制餐廳）

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站D/E出口

人均消費：$155起



優惠預訂👉🏻 深圳硬石酒店🍴自助餐$155起

深圳自助餐【10】深圳君悦酒店自助餐——任食龍蝦、鮮鮑魚

深圳君悦酒店樂廚餐廳自助餐向來人氣不俗，酒店提供中式、西式等菜式，其中以海鮮類最受歡迎，必食推介包括龍蝦、鮮鮑魚、生蠔、扇貝、帶子等多樣海鮮；更有新鮮頂級烤羊排、澳洲牛扒等。甜品則有經典葡撻、雪糕、馬卡龍等。

深圳君悦酒店樂廚·自助餐

地址：深圳羅湖區寶安南路1881号君悦酒店32樓（樂廚餐廳）

交通：深圳地鐵大劇院站C出口

人均消費：$335起



優惠預訂👉🏻 深圳君悦酒店🍴自助餐$335起

深圳自助餐【11】深圳温德姆至尊酒店自助餐——任食生蠔、蝦蟹

深圳温德姆至尊酒店自助餐，屬於性價比相對高的自助餐。酒店內的趣味·海鮮自助餐廳提供各類菜品，高級菜式雖較少，但出品備受好評，設有海鮮刺身檔提供時令海鮮，例如任食生蠔、蝦蟹、日月貝、螺類等，亦有點心、牛排、串燒等熱食。甜品更有不同精緻迷你蛋糕、雪糕等。

+ 2

深圳温德姆至尊酒店·趣味·海鮮自助餐廳

地址：深圳福田區彩田路2009號瀚森大廈3樓

交通：深圳地鐵崗廈站D出口

人均消費：$199起



優惠預訂👉🏻 深圳温德姆至尊酒店🍴自助餐$199起

深圳自助餐【12】深圳東海朗廷酒店自助餐——帝皇蟹、鵝肝

深圳東海朗廷酒店於2012開業，其酒店自助餐廳「秀·Silk自助餐廳」向來十分用心。自助餐除了提供生冷海鮮、波士頓龍蝦、帝皇蟹、鵝肝、威靈頓牛扒、烤肉等人氣菜品，最特別是餐廳特設有甚受歡迎的「蘭州拉麵」檔位，不僅可觀賞廚師現場拉麵條的實力，更可以一嚐口味正宗的蘭州拉麵。甜品類別亦甚為豐富，每位$287起，絕對抵食！

+ 1

深圳東海朗廷酒店 秀·Silk自助餐廳

地址：深圳福田區深南大道7888號東海朗廷酒店2樓

交通：深圳地鐵車公廟站B出口

人均消費：$223起



優惠預訂👉🏻 深圳東海朗廷酒店🍴自助餐$223起

深圳自助餐【13】深圳四季酒店——任食龍蝦生蠔

深圳四季酒店的馥餐廳，裝飾中西合壁，環境典雅，是晚餐的絕佳選擇！馥餐廳最出名是海鮮自助餐，食材種類豐富，可任食龍蝦、壽司、生蠔、扇貝！此外，酒店的甜點區也十分有名，各式糕點琳琅滿目，當中必食草莓慕斯，以鮮草莓打造，不會死甜！

深圳田四季酒店‧馥自助餐廳

地址：深圳市福田區福華三路138號

交通：深圳地鐵會展中心地鐵站步行3分鐘

人均消費：$335起



優惠預訂👉🏻 深圳田四季酒店🍴自助餐$335起

深圳自助餐【14】深圳柏悅酒店—— 270度落地窗美景+任食龍蝦帝王蟹腳

深圳柏悅酒店的皓堂餐廳，近日推出僅限周四至周六晚18:00至21:30，每位$415的海鮮自助晚餐。自助餐不但可任食帝王蟹腳、大閘蟹、波士頓龍蝦、多款新鮮進口水果、精美甜品，餐廳更有270度全景落地窗，讓食客邊享用美食邊欣賞高空城市美景，環境優雅，超適合慶祝生日、紀念日。

深圳柏悅酒店‧皓堂

地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號深圳柏悅酒店47層

交通：深圳地鐵1號線/3號線購物公園站D出口步行110米

人均消費：$245起



優惠預訂👉🏻 深圳柏悅酒店🍴自助餐$245起

深圳自助餐【15】金茂深圳JW萬豪酒店——即撈即蒸的新鮮海鮮

位於深圳JW萬豪酒店的Café Chinois自助餐廳，提供多樣化美食選擇，包括時令小龍蝦、主廚自製海鮮拼盤及乾式熟成牛扒，並搭配CAVA起泡酒。餐廳設有「現撈鮮烹蒸汽活海鮮」區，提供即撈即蒸的新鮮海鮮，以及老虎蟹、羅氏蝦等冰上海鮮。日式餐點有現切刺身及精緻壽司，肉食區則有優質牛排、羊扒等，搭配特製醬料，實屬超值！

金茂深圳JW萬豪酒店‧Café Chinois自助餐廳

地址：廣東省深圳市福田區深南大道6005號

交通：深圳地鐵1號線車公廟站J1出口步行752米

人均消費：$189起



優惠預訂👉🏻 金茂深圳JW萬豪酒店🍴自助餐$189起

深圳自助餐【16】深圳瑞吉酒店自助餐——即開生蠔、小龍蝦

提及深圳食自助餐推介，位於羅湖區的瑞吉酒店，號稱是當地最高的五星級酒店，其酒店自助餐「Social秀餐廳」坐落在大廈的95樓，在餐廳內可以俯瞰整個高空景觀，不論白天抑或夜晚同樣震撼。餐廳提供各種國際美食，包括任食即開生蠔、小龍蝦、海鮮刺身、現煎鵝肝、威靈頓牛扒等，連片皮鴨、大阪燒、movenpick雪糕等都有得任食，CP值高！

+ 3

深圳瑞吉酒店 Social秀餐廳·雲端自助·俯瞰灣區

地址：深圳羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座瑞吉酒店95樓

交通：深圳地鐵1號線大劇院站

人均消費：¥298起



深圳自助餐【17】皇庭V酒店自助餐——鵝肝、澳洲牛小排

皇庭V酒店位於深圳福田區，主打時尚現代裝潢風格，其V Café全日制餐廳可以俯瞰福田城景，同時推出自助餐，長期人氣爆滿。餐廳供應逾百款菜品，設有海鮮區、烤肉熟食區、甜品等，其中以限量焗龍蝦最受歡迎，更有刺身、瀨尿蝦、鵝肝、澳洲牛小排等。

+ 1

皇庭V酒店 V Café全日制餐廳

地址：深圳福田區金田路2028號皇庭·皇崗商務中心皇庭V酒店26樓

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站D出口

人均消費：¥170起



深圳自助餐【18】深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造——任食法國生蠔、海膽

除了酒店自助餐外，深圳亦有力獲網民推介的自助餐類餐廳，其中「銘門盛宴·芸術海鮮姿造」雖然收費不算便宜，但近期仍然吸引不少港人前往，全因餐廳的海鮮不但品種豐富，更以高品質著稱。

其中包括任食法國生蠔、龍蝦、海膽、 瀨尿蝦、法式鵝肝、鮑魚等，更加有超豪華式的刺身拼盤，部分港人認為「好正」，但都有網民就形容餐廳為「深圳最貴自助餐」，美團購買自助午餐的話，每位¥397起，是否物超所值就見仁見智。

深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造

福田店

地址：深圳福田區金田路與福華路交叉口皇庭中心4樓

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站A1出口



南山店

地址：深圳南山區后海濱路3368號鵬潤達商業廣場7樓

交通：深圳地鐵11號線后海站J出口



人均消費：¥397起



深圳自助餐【19】舟市水産自助餐——歎鮑魚、紅花蟹

深圳舟市水産自助餐亦甚受網民歡迎，餐廳提供主題自助餐，限時120分鐘任點任食，其中包括有生蠔、孟加拉蟹膏、阿拉斯加蟹膏、鮑魚、爆膏羅氏蝦、紅花蟹、花螺等，除了是鮮活海鮮，並會無限量供應。餐廳更有難得一見的炙燒金枕榴槤，非常邪惡！

+ 1

舟市水産自助餐 深圳店

羅湖店

地址：深圳羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5樓5007

交通：深圳地鐵笋崗地鐵站E出口



龍崗店

地址：深圳龍崗區愉龍路深圳仁恒夢中心L2-28

交通：深圳地鐵16號線愉園站C出口



人均消費：¥228起



深圳自助餐【20】隱秀山居酒店自助餐——歎椰汁燉雪蛤

隱秀山居酒店位於龍崗區，屬高爾夫豪華球場配套酒店，其秀廚自助餐廳坐擁落地大玻璃，可以欣賞到美觀的自然環境，而且菜式出品甚佳，是為數不多的高品質自助餐。餐廳提供澳洲生蠔刺身、龍蝦、大閘蟹、遼參、鮑魚仔燉湯等高等級食材，甜品更有滋補的椰汁燉雪蛤！

隱秀山居酒店·秀廚自助餐廳

地址：深圳龍崗區隱秀高爾夫俱樂部

交通：深圳14號線嶂背站A出口

人均消費：¥228起



