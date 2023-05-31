油塘大食代美食廣場結業　2店接連執笠　網民呻貴/大商場都做唔住

香港再有商場Food Court（美食廣場）執笠，美食廣場品牌大食代Food Republic最近宣布，油塘店將於6月上旬結業，是繼其旺角店後又一間分店結業，2個月內接連結束2間分店，引來不少網民討論。有網民認為，大食代餐廳定價偏貴，結業實屬正常，有人就大嘆香港租貴連大商場都「撐唔住」。



油塘大食代美食廣場6月上旬結業

香港美食多多，大部分大型商場為方便食客都會設有美食廣場（Food Court），提供多家綜合餐飲等，同時亦提供開放空間，供各食肆及食客使用，在各地都甚為常見，不過近期香港再有美食廣場結業。近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖分享，指位於油塘大本型的美食廣場品牌「大食代Food Republic」，宣布將於6月結業。

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從相片中可見，油塘大食代門口位置已展出告示，並以「再會了，多謝支持」為題，指由於租約期滿，大本型大食代將於6月12日結束營業。

大本型商場同時亦發出通知，稱收到商戶大食代通知，如有關會員於本年度以積分換領「大食代$10現金券」而未兌換，可以於今年6月30日或之前，憑現金券到地下中庭顧客服務中心辦理積分退回，或更換指定商戶$10現金券一張。

▼大食代油塘大本型分店結業公告▼

▼大食代油塘大本型分店門面▼

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大食代旺角店4月已結業 2個月內結束兩分店

然而，這次並非大食代首次結束美食廣場分店，其早前位於旺角Moko的分店，已經於今年4月24日結業，計及油塘大本型店，2個月內接連結束2間分店，消息都引來不少網民熱議。

▼大食代旺角Moko分店結業公告▼

（圖片來源：FB@Food Republic 大食代 Hong Kong）

網民認為美食廣場定價偏貴 嘆大商場都做唔住

有不少網民認為，美食廣場的餐廳定價偏貴，直言「根本不合乎市場」、「n年前鑽石山都執咗，佢啲嘢唔平，同唔到同場餐廳競爭」、「初期就有新鮮感，之後就又貴嘢食又一般」。對於接連結業，都有網民好奇「唔通（大食代）全部唔做」，認為連大商場都做唔住，或反映經濟頗差；不過都有人感嘆香港「貴，細，租貴，無法，無奈」。

網民留言▼▼

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大食代2005年進駐香港 目前剩4間店

根據官方資料，大食代早於1997年在中國成立，屬亞洲最大連鎖式美食廣場品牌之一，現時位於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸及台灣共擁有超過60間美食廣場。「大食代」Food Republic自2005年進駐香港，並網羅來自亞洲各地的特色美食專櫃及小型餐廳，不過近期品牌分店接連結業，目前僅餘下4間。

大食代Food Republic 油塘店詳情

地址：油塘高超道38號大本型3樓308-312舖

營業時間：08:00 - 22:30

結業日期：2023年6月12日



大食代Food Republic 其他分店詳情

尖沙咀店

地址：尖沙咀 新港中心地庫 B01大食代

營業時間：10:30 - 22:30



奧海城店

地址：奥海城2期1樓 103, 105B & 147A, 147B, 147C, 148B 及 148C號鋪

營業時間：10:30 - 22:30



佐敦店

地址：佐敦恆豐中心地庫B3

營業時間：10:30 - 22:00



東涌店

地址：東涌達東路18-20號東薈城2期7樓704鋪

營業時間：10:00 - 22:00

