12蚊店｜3款按摩神器筋膜球按勻頭肩頸手腳　網民讚好用性價比高

12蚊店好物推介！平時腰酸骨痛，出外按摩動輒上百元，有不少人或會選擇12蚊店平價按摩球，本文整理3款備受好評的12蚊店筋膜球，均可用於頭肩頸、手、腳底等部分，只要正確使用，可有效舒緩疲勞，而且價格親民，低至約$6就可以入手，不少網民大讚性價比高。



12蚊店平價按摩球 最平約$6入手

12蚊店都有平價按摩神器！Aeon旗下12蚊店包括Living Plaza及Daiso Japan，就有多款平價按摩用的筋膜球出售，當中涵蓋不同的造型設計。本文整理3款平價，兼備受好評的按摩筋膜球，包括海膽型、網球型及掌心按摩球，均獲日本、台灣及本地等網民推介，最平110日圓（約$6.2港元）起就可以買到。

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示意圖（資料圖片）

1.海膽筋膜球

記者翻查12蚊店Daiso Japan官網，品牌不時推出輕便式的按摩小物，其中「海膽型」筋膜球，外形猶如海膽，用家可以透過球上的凸點，刺激身體肌肉，主要用於腳底按摩，有助於淋巴循環，同時可用於手部及腿部位置。

示意圖（圖片來源：小紅書）

雖然刺狀設計，踩上去看似會帶痛楚，但有網民認為有效解決「痛腳」，目前於日本官網有售，每個110日圓（約$6.2港元），不少網民大讚性價比高；至於香港門店同樣有售，每個$12。

（圖片來源：Daiso Japan官網）

2.網球按摩球

除了海膽設計外，Daiso Japan亦有推出光面圓滑的按摩球，設計僅為圓型狀的球體，大小猶如網球，官網介紹指該按摩球重量甚輕，而且可以適用於頭部、肩膀、頸部、手部、大小腿、腳底等部位，推出時於日本當地一度爆紅，吸引不少人排隊購買。

▼按摩球使用方法如下（網球按摩球）▼

3.掌心按摩球

港人平日工作繁忙，在辦公室長期使用鍵盤、電話等，手部健康用樣重要。Daiso Japan一款掌心按摩球絕對適合上班一族，呈多個凸點，只需放在掌心並反覆按壓，可以有效紓緩疲勞。最方便是體積不大，隨時都可以攜帶使用，同樣有網民推介，認為是「打工人恩物」。

目前日本官網售價均為110日圓（約$6.2港元），每套2個入，平均每件55日圓（約$3.1港元）；部分香港12蚊店亦有售該款按摩球，每套售價$12，大家不妨留意一下。