內地旅客吹捧便利店烏龍茶　成香港必買手信擠爆篋淘寶炒至$40支

隨著全面通關，內地自由行重臨本港旅遊，買手信不再限於買老婆餅、蝴蝶酥等香港手信或送禮佳品，便利店的樽裝果味烏龍茶亦成了新目標。近期成為小紅書的「新寵」，大批內地遊客來港搶購，一買就是十支、八支，並「人肉帶貨」返內地，部分人更乘勢幫做代購，在淘寶上炒至逾$40支。



北川半兵衞烏龍茶遭瘋搶

內地自由行闊別香港3年多，不少遊客的消費及旅遊習慣都有所改變。以往內地客除了來港掃藥妝、名牌等，不時或會選購如酒店餅房蝴蝶酥、老餅家蛋捲、小熊曲奇餅等，香港出品的知名食品當作手信，然而現時就多了另類選擇，連便利店的樽裝飲品亦成為目標。

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（圖片來源：小紅書）

北川半兵衞伝説果味系列烏龍茶，近期成為小紅書話題之最，被大批內地遊客熱捧為「香港必買手信」之一，目前於香港便利店、超市等均有售，有不少自由行旅客前往搶購，當中包括柚子烏龍、巨蜂烏龍、白桃烏龍、荔枝烏龍、菠蘿烏龍等多款口味均被瘋買。

記者翻查小紅書，發現有不少內地網民來港後均發帖分享自己的搶購經歷。有網民表示，「味道好清醇」、「來香港就好 這口烏龍茶」、「有涼涼淡淡的清香味，真的好鍾意」。

▼部分內地網民在小紅書分享貼文▼

（圖片來源：小紅書）

集齊各款果味烏龍茶成內地遊客目標

亦有網民以試勻各款果味的北川半兵衞烏龍茶為目標，「想趁在香港每個味道都喝一遍，終究還是失敗了」、「跑了不知道多少家便利店和超市，才集齊了9個味道」，大部分人更一口氣掃足逾10支烏龍茶，打算買來當手信。

▼部分內地網民小紅書分享貼文▼

（圖片來源：小紅書）

▼更多內地網民在小紅書分享貼文▼

淘寶商家香港代購 炒貴約$40支

目前該系列的果味烏龍在香港便利店及超市等只售約$10/支，部分設優惠價每支僅賣約$8。不過翻查淘寶，烏龍茶已經出現炒風，每支售價由¥19.5至¥39.9不等，起價近4倍，幅度相當誇張。

▼淘寶商家北川半兵衞烏龍茶的售價▼

（圖片來源：淘寶）

內地遊客大手掃貨 福田口岸過關遭截查

除此之外，有不少內地遊客更捉緊時機，趁來港旅遊一次過運送大批烏龍茶回內地。有網民分享，自己購買了大量果茶後，經口岸過關遭關員攔下，「走過（口岸）安檢機就被要求開包，還被查了證件，工作人員看我的兩個包包鼓鼓的，還問我提這麼多水重唔重」，非常誇張。

▼內地網民小紅書分享口岸被攔截貼文▼